Belén Esteban ha reaccionado de manera contundente ante la posibilidad de que Jesulín de Ubrique pueda demandarla. La ex princesa del pueblo ha declarado que «Jesús no me va a acojonar con sus abogados, sabe que lo que cuento es verdad». Esta declaración surge tras la noticia de que Jesulín habría pedido a sus abogados que grabaran la intervención de Esteban en el programa «De viernes» para evaluar una posible demanda.

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Una fuente cercana a Esteban ha afirmado que ella «no le tiene miedo a ese hombre» y recuerda el difícil momento que vivió cuando fue expulsada de «Ambiciones». A pesar de las dificultades, Esteban logró salir adelante y criar a su hija con determinación, lo que le da la fortaleza para enfrentar la situación actual.

Este viernes 2 de octubre, Belén Esteban volverá al plató de «De viernes», donde se espera que mantenga su estilo directo y sincero. En su última aparición, fue contundente y no se dejó intimidar, algo que sus seguidores esperan ver nuevamente.

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El regreso de Esteban a la televisión ha sido notable, con un contrato que le reporta sesenta mil euros, una cifra que le proporciona cierta tranquilidad económica. Además, cuenta con el apoyo de su hija Andrea para hablar públicamente sobre ella, lo que podría abrir la puerta a futuras colaboraciones en otros programas de Mediaset.