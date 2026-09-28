Esta tarde se llevará a cabo una protesta en Barcelona a las 19 h, coincidiendo con un acto en el Palau de Congressos donde estará presente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La movilización tiene como objetivo exigir la aprobación del Decreto Maricarmen, que incluye medidas fundamentales para la protección de los inquilinos.

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Desde las primeras horas del día, la jornada de movilizaciones comenzó con cortes de tráfico en tres puntos de la ciudad: la Meridiana, la calle de Sants y la calle Còrsega, donde un centenar de personas se coordinó para manifestarse durante más de media hora. La acción busca atraer a la ciudadanía a la concentración de esta tarde.

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha afirmado: «Hoy no puede ser un día normal porque quedan solo 24 horas para saber si lo que aprobará el Consejo de Ministros de mañana es un decreto-farsa o son medidas de verdad».

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Los sindicatos de inquilinas han advertido que no aceptarán un decreto que no incluya todas las medidas necesarias. Entre ellas, la renovación automática de contratos de alquiler, congelación de precios y reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre otras.

El Decreto Maricarmen es crucial para garantizar derechos a inquilinos y frenar los desahucios, tal como han indicado los organizadores de la protesta.