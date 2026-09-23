24 de septiembre: el santoral católico recuerda a San Anatolio de Milán, tradicionalmente considerado primer obispo de Milán en el siglo II.

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En Ceuta, la fecha aparece en el calendario litúrgico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y en parroquias como la Catedral de la Asunción, que siguen el santoral establecido para las celebraciones locales.

San Anatolio de Milán

La memoria cristiana vincula a San Anatolio con el inicio del episcopado en Milán. Esa atribución procede de tradiciones antiguas y sitúa su veneración en el siglo II, época en la que las comunidades cristianas organizaban sus estructuras eclesiales.

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Los datos biográficos concretos sobre Anatolio son escasos; la consideración de “primer obispo” responde a la transmisión hagiográfica más que a fuentes contemporáneas verificables. En el contexto romano occidental, el cargo episcopal servía como punto de referencia para la cohesión comunitaria, la guía pastoral y la custodia de la liturgia.

Otros santos que se celebran el 24 de septiembre

Santos Andoquio, Tirso y Félix : mártires cristianos de los primeros siglos venerados en la antigua Galia (actual Francia).

: cristianos de los primeros siglos venerados en la antigua (actual Francia). San Rústico de Auvernia : obispo del siglo V , presbítero que después fue elegido obispo de Auvernia .

: del , presbítero que después fue elegido obispo de . San Lupo de Lyon : obispo (528); antes de asumir el episcopado llevó vida de anacoreta .

: (528); antes de asumir el episcopado llevó vida de . San Isarno de Marsella : abad (1043), ligado a la Abadía de San Víctor de Marsella , donde impulsó la renovación de la vida monástica.

: (1043), ligado a la , donde impulsó la renovación de la vida monástica. San Gerardo Sagredo : obispo y mártir (1046), monje y misionero; fue preceptor del príncipe Emerico de Hungría y murió mártir durante una revuelta pagana.

: (1046), monje y misionero; fue preceptor del príncipe y murió mártir durante una revuelta pagana. Beato Dalmacio Moner : presbítero (1341), religioso dominico español con vida austera dedicada a la oración y la contemplación.

: (1341), religioso dominico español con vida austera dedicada a la oración y la contemplación. San Antonio González : presbítero y mártir (1637), dominico español muerto mártir en Nagasaki (Japón).

: (1637), dominico español muerto mártir en (Japón). San Pacífico de San Severino : presbítero (1721), franciscano italiano; su vida estuvo marcada por la oración, penitencia y contemplación.

: (1721), franciscano italiano; su vida estuvo marcada por la oración, penitencia y contemplación. Beato Antonio Martín Slomsek : obispo (1862), dedicado a la formación del clero y a la educación, con impulso de la vida cristiana en las familias.

: (1862), dedicado a la formación del clero y a la educación, con impulso de la vida cristiana en las familias. Beata Columba Gabriel : abadesa y fundadora (1926), benedictina, fundadora en Roma de las Hermanas Benedictinas de la Caridad.

: (1926), benedictina, fundadora en de las Hermanas Benedictinas de la Caridad. Beato José Raimundo Pascual Ferrer Botella : presbítero (1936), benedictino vinculado a la caridad, reconocido como mártir en el contexto de la Guerra civil española.

: (1936), benedictino vinculado a la caridad, reconocido como mártir en el contexto de la Guerra civil española. Beato José María Ferrándiz Hernández : presbítero y mártir (1936), mártir de la persecución religiosa ligada a la Guerra civil española.

: (1936), mártir de la persecución religiosa ligada a la Guerra civil española. Beata Encarnación Gil Valls : virgen y mártir (1936), laica católica española reconocida como mártir en el contexto de la Guerra civil española.

: (1936), laica católica española reconocida como mártir en el contexto de la Guerra civil española. Beato José Raimundo Ferragud Girbés: mártir (1936), laico español y padre de familia, reconocido como mártir tras su muerte durante la persecución religiosa del periodo.

Devoción popular: cómo recordar a los mártires del 24 de septiembre

El 24 de septiembre conviven memorias de obispos de los primeros siglos y de mártires de épocas distintas, incluidos beatos de la Guerra civil española.

En Ceuta, las celebraciones parroquiales suelen unir oraciones por el clero y por quienes sostuvieron la fe en contextos adversos, vinculando la memoria local a la tradición universal de la Iglesia. La referencia a San Anatolio como “primer obispo de Milán” se presenta como consideración tradicional, según el santoral católico y registros hagiográficos consultados para la fecha.

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