El santoral católico celebra hoy, 5 de mayo, a San Joviniano de Auxerre, lector y mártir del s. III. Su memoria está unida a la tradición eclesial de la región de Auxerre y al testimonio de quienes dieron su vida por la fe.
Este martes se inscribe en el desarrollo del tiempo litúrgico del año, y la jornada ofrece una rica variedad de perfiles: obispos, mártires, diáconos y religiosos. Entre las conmemoraciones del día destacan varias figuras antiguas vinculadas a ciudades de Francia, Italia, Palestina y Calabria.
San Joviniano de Auxerre (s. III)
San Joviniano de Auxerre aparece en las listas tradicionales como lector y mártir, situado en el s. III. En la Iglesia primitiva, el oficio de lector era clave para el anuncio de la Palabra y para el servicio litúrgico de la comunidad.
Su condición de mártir apunta a un tiempo de persecuciones en el que muchos cristianos asumieron el riesgo de la confesión pública. La veneración posterior lo conserva como ejemplo de fidelidad: no solo por lo que enseñó, sino por la coherencia entre su ministerio y su entrega.
El recuerdo de Auxerre en su figura ayuda a entender cómo la santidad se transmitía de iglesia en iglesia: nombres, celebraciones locales y relatos de testigos que, con el paso del tiempo, se integraron en el santoral universal.
Para hoy, su conmemoración invita a valorar los ministerios ordinarios: leer, servir y sostener la comunidad con constancia, incluso cuando exigía resistencia ante la presión exterior.
Otros santos que se celebran el 5 de mayo
- San Eutimio de Alejandría: diácono y mártir, fallecido en el 305.
- San Máximo de Jerusalén: obispo, fallecido en el 350.
- San Britón de Tréveris: obispo, fallecido en el 386.
- San Hilario de Arlés: obispo, fallecido en el 449.
- San Nicecio de Vienne: obispo, con fecha tradicional en el s. V.
- San Geroncio de Milán: obispo, fallecido en el 472.
- San Mauronto de Marchiennes: abad y diácono, fallecido en el 702.
- San Sacerdote de Limoges: obispo, con fecha tradicional en el s. VIII.
- San Gotardo de Hildesheim: obispo, fallecido en el 1038.
- San León de Calabria: eremita, con fecha tradicional en el s. XIII.
- San Avertino de Vençay: diácono, fallecido en el 1189.
- Santo Ángel de Licata: presbítero y mártir, fallecido en el 1225.
- Beato Bienvenido Mareni: religioso, fallecido en el 1289.
- Beata Catalina Cittadini: virgen, fallecida en el 1857.
- Beato Gregorio Frackowiak: religioso y mártir, fallecido en el 1943.
- San Nuncio Sulpricio: fallecido en el 1836.
Significado litúrgico de la memoria de San Joviniano de Auxerre
En un 5 de mayo como el de hoy, la Iglesia mantiene viva la memoria de San Joviniano de Auxerre destacando su condición de lector y mártir. Este tipo de conmemoraciones subraya la continuidad entre el servicio eclesial (la lectura y la preparación litúrgica) y el testimonio final, cuando la fe se pone a prueba. Junto a los demás santos del día—desde obispos como San Máximo y San Hilario de Arlés hasta mártires como San Eutimio de Alejandría y Santo Ángel de Licata—la fecha ofrece un marco claro para valorar la fidelidad en distintos estados de vida.