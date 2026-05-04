El santoral católico celebra hoy, 5 de mayo, a San Joviniano de Auxerre, lector y mártir del s. III. Su memoria está unida a la tradición eclesial de la región de Auxerre y al testimonio de quienes dieron su vida por la fe.

Este martes se inscribe en el desarrollo del tiempo litúrgico del año, y la jornada ofrece una rica variedad de perfiles: obispos, mártires, diáconos y religiosos. Entre las conmemoraciones del día destacan varias figuras antiguas vinculadas a ciudades de Francia, Italia, Palestina y Calabria.

San Joviniano de Auxerre (s. III)

San Joviniano de Auxerre aparece en las listas tradicionales como lector y mártir, situado en el s. III. En la Iglesia primitiva, el oficio de lector era clave para el anuncio de la Palabra y para el servicio litúrgico de la comunidad.

Su condición de mártir apunta a un tiempo de persecuciones en el que muchos cristianos asumieron el riesgo de la confesión pública. La veneración posterior lo conserva como ejemplo de fidelidad: no solo por lo que enseñó, sino por la coherencia entre su ministerio y su entrega.

El recuerdo de Auxerre en su figura ayuda a entender cómo la santidad se transmitía de iglesia en iglesia: nombres, celebraciones locales y relatos de testigos que, con el paso del tiempo, se integraron en el santoral universal.

Para hoy, su conmemoración invita a valorar los ministerios ordinarios: leer, servir y sostener la comunidad con constancia, incluso cuando exigía resistencia ante la presión exterior.

Otros santos que se celebran el 5 de mayo

San Eutimio de Alejandría : diácono y mártir, fallecido en el 305 .

: diácono y mártir, fallecido en el . San Máximo de Jerusalén : obispo, fallecido en el 350 .

: obispo, fallecido en el . San Britón de Tréveris : obispo, fallecido en el 386 .

: obispo, fallecido en el . San Hilario de Arlés : obispo, fallecido en el 449 .

: obispo, fallecido en el . San Nicecio de Vienne : obispo, con fecha tradicional en el s. V .

: obispo, con fecha tradicional en el . San Geroncio de Milán : obispo, fallecido en el 472 .

: obispo, fallecido en el . San Mauronto de Marchiennes : abad y diácono, fallecido en el 702 .

: abad y diácono, fallecido en el . San Sacerdote de Limoges : obispo, con fecha tradicional en el s. VIII .

: obispo, con fecha tradicional en el . San Gotardo de Hildesheim : obispo, fallecido en el 1038 .

: obispo, fallecido en el . San León de Calabria : eremita, con fecha tradicional en el s. XIII .

: eremita, con fecha tradicional en el . San Avertino de Vençay : diácono, fallecido en el 1189 .

: diácono, fallecido en el . Santo Ángel de Licata : presbítero y mártir, fallecido en el 1225 .

: presbítero y mártir, fallecido en el . Beato Bienvenido Mareni : religioso, fallecido en el 1289 .

: religioso, fallecido en el . Beata Catalina Cittadini : virgen, fallecida en el 1857 .

: virgen, fallecida en el . Beato Gregorio Frackowiak : religioso y mártir, fallecido en el 1943 .

: religioso y mártir, fallecido en el . San Nuncio Sulpricio: fallecido en el 1836.

Significado litúrgico de la memoria de San Joviniano de Auxerre

En un 5 de mayo como el de hoy, la Iglesia mantiene viva la memoria de San Joviniano de Auxerre destacando su condición de lector y mártir. Este tipo de conmemoraciones subraya la continuidad entre el servicio eclesial (la lectura y la preparación litúrgica) y el testimonio final, cuando la fe se pone a prueba. Junto a los demás santos del día—desde obispos como San Máximo y San Hilario de Arlés hasta mártires como San Eutimio de Alejandría y Santo Ángel de Licata—la fecha ofrece un marco claro para valorar la fidelidad en distintos estados de vida.