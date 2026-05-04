El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado este lunes su firme apoyo al proyecto de alta velocidad Rail Baltica, la infraestructura que integrará a las naciones bálticas en la red ferroviaria de la Unión Europea. Durante su intervención, Puente ha aprovechado para lamentar que Francia no comparta el mismo compromiso ni la misma visión estratégica para acelerar la conexión ferroviaria con España.

Puente ha intervenido en un encuentro empresarial de alto nivel organizado por ICEX España Exportación e Inversiones y Mafex (Asociación de la Industria Ferroviaria Española). Este proyecto permitirá enlazar a Estonia, Letonia y Lituania con Polonia y, de forma indirecta, con Finlandia, conectando la región con los principales corredores europeos y puertos estratégicos como Róterdam, Hamburgo y Amberes.

Críticas a la postura de Francia

Durante el acto, el ministro ha destacado que uno de los principales puntos en común entre España y los países bálticos es su «firme compromiso político» para integrarse plenamente con el resto del continente. Sin embargo, Puente ha contrastado esta actitud con la mostrada por el Gobierno francés en el desarrollo de las conexiones transfronterizas hacia la Península Ibérica.

«Algo que, lamentablemente, en España no compartimos con nuestros vecinos franceses», ha afirmado con dureza, señalando que el país vecino mantiene «intereses distintos» y una «visión diferente» de Europa.

Para el titular de Transportes, el megaproyecto Rail Baltica representa el auténtico «buque insignia del proyecto europeo» y una «necesidad innegable» en el escenario geopolítico actual. En este sentido, ha remarcado que las redes de transporte trascienden la movilidad de personas y mercancías, convirtiéndose en herramientas clave para la «autonomía, seguridad y cooperación» de los Estados. «Y permítanme ser muy claro: quien no vea el papel clave que desempeñan las infraestructuras de transporte en estos ámbitos, está ciego», ha sentenciado.

España lidera la ejecución de la obra

Antes del evento, el ministro Óscar Puente ha mantenido una reunión de trabajo con el ministro de Infraestructuras de Estonia, Kuldar Leis; el embajador de Letonia, Jānis Zlamets; el viceministro de Transportes de Lituania, Roderikas Žiobakas; y la consejera del Ministerio de Infraestructuras de Polonia, Elżbieta Łukaniuk.

En este encuentro se ha puesto de manifiesto el claro liderazgo de la ingeniería española en la construcción de esta infraestructura. España es actualmente el país europeo con mayor volumen de negocio e implicación en el megaproyecto:

7 de las 9 licitaciones de diseño han sido adjudicadas a empresas españolas, entre las que destacan Ineco y Renfe .

han sido adjudicadas a empresas españolas, entre las que destacan y . La electrificación de toda la línea será ejecutada por un consorcio empresarial que cuenta con una fuerte participación española.

Un llamamiento a la Comisión Europea y a las empresas

Para concluir, Óscar Puente ha reiterado el «pleno compromiso» del Gobierno de España con el éxito del proyecto Rail Baltica y ha hecho un llamamiento a las instituciones públicas para que sigan impulsando la obra. El ministro ha insistido en que las administraciones deben aportar «seguridad y certeza» a las empresas privadas involucradas, sobre todo cuando surgen dificultades técnicas o financieras inevitables en proyectos de tal magnitud.

Asimismo, ha recordado que la Comisión Europea debe continuar priorizando y apoyando de forma decidida estos grandes corredores transfronterizos para garantizar la cohesión del territorio comunitario.