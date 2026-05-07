El santoral católico celebra hoy, 8 de mayo, a San Acacio de Bizancio, soldado y mártir. La memoria de su testimonio llega desde los primeros siglos, cuando la persecución empujaba a muchos cristianos a dar la vida por su fe.

Este viernes se inscribe en la liturgia ordinaria, y el 8 de mayo reúne varias conmemoraciones antiguas: mártires, obispos y diáconos de la época tardoantigua. Es una jornada especialmente rica para recordar cómo la Iglesia vinculó santidad y valentía pública.

San Acacio de Bizancio

San Acacio de Bizancio es recordado como soldado y mártir (s. IV). Su nombre aparece asociado a ese tiempo en el que las autoridades civiles perseguían la confesión cristiana, y no solo se trataba de condenas a puertas cerradas: muchos casos trascendieron por la valentía con la que los fieles sostenían su entrega.

Como mártir, su vida se lee desde el horizonte de la coherencia: en la tradición cristiana, el testimonio de un servidor público conlleva un valor añadido, porque implica coherencia entre el deber y la conciencia. En el caso de Acacio, la memoria lo presenta como un ejemplo de firmeza en la fe en medio del conflicto.

Su celebración el 8 de mayo conserva el recuerdo de un santo que, más allá de detalles biográficos concretos conservados con seguridad, quedó identificado por dos rasgos: condición militar y martirio. Ese binomio explica por qué en muchos calendarios aparece con tanta claridad su perfil.

El legado espiritual que suele subrayarse en esta conmemoración es el de la fortaleza: la santidad no se reduce a la vida privada, sino que puede expresarse cuando hay presión para renunciar. Por eso, el día de San Acacio invita a pedir el mismo espíritu de constancia para las decisiones difíciles.

Otros santos que se celebran el 8 de mayo

San Víctor de Milán : mártir (f. 304 ).

: mártir (f. ). San Heladio de Auxerre : obispo (s. IV ).

: obispo (s. ). San Arsenio de Scete : diácono y ermitaño (s. IV ).

: diácono y ermitaño (s. ). San Gibriano de Chalons : presbítero (f. 515 ).

: presbítero (f. ). San Desiderato de Bourges : obispo (f. 550 ).

: obispo (f. ). San Bonifacio IV : papa (f. 615 ).

: papa (f. ). San Benedicto II : papa (f. 685 ).

: papa (f. ). San Metrón de Verona : ermitaño (s. VIII ).

: ermitaño (s. ). San Wiro de Roermond : mártir (f. 700 ).

: mártir (f. ). San Amado Ronconi : (s. XIII ).

: (s. ). Beato Ángel de Massaccio : presbítero y mártir (f. 1458 ).

: presbítero y mártir (f. ). Beato Luis Rabatá : presbítero (f. 1490 ).

: presbítero (f. ). Beata María Catalina de san Agustín : virgen y religiosa (f. 1668 ).

: virgen y religiosa (f. ). Beata Ulrica Nisch: virgen y religiosa (f. 1913).

Significado litúrgico

En el calendario del 8 de mayo se observa una mezcla significativa: junto a mártires como San Acacio de Bizancio y San Víctor de Milán, aparecen obispos como San Heladio de Auxerre y San Desiderato de Bourges, además de papas como San Bonifacio IV y San Benedicto II. Esta variedad hace que la celebración sea útil para quien sigue la liturgia: el día permite pasar del testimonio público del martirio a la responsabilidad pastoral de los obispos y al servicio de la cátedra de Pedro en los siglos en que se consolidan recuerdos de gobierno y enseñanza.

Si hoy haces oración personal, una buena práctica es pedir a Dios la fortaleza que se asocia a los mártires y la coherencia que pide la tradición a quienes viven su fe en situaciones de presión, como refleja el conjunto del 8 de mayo con nombres como Acacio, Víctor y otros testigos de distintas épocas.