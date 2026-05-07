El santoral católico celebra hoy, 8 de mayo, a San Acacio de Bizancio, soldado y mártir. La memoria de su testimonio llega desde los primeros siglos, cuando la persecución empujaba a muchos cristianos a dar la vida por su fe.
Este viernes se inscribe en la liturgia ordinaria, y el 8 de mayo reúne varias conmemoraciones antiguas: mártires, obispos y diáconos de la época tardoantigua. Es una jornada especialmente rica para recordar cómo la Iglesia vinculó santidad y valentía pública.
San Acacio de Bizancio
San Acacio de Bizancio es recordado como soldado y mártir (s. IV). Su nombre aparece asociado a ese tiempo en el que las autoridades civiles perseguían la confesión cristiana, y no solo se trataba de condenas a puertas cerradas: muchos casos trascendieron por la valentía con la que los fieles sostenían su entrega.
Como mártir, su vida se lee desde el horizonte de la coherencia: en la tradición cristiana, el testimonio de un servidor público conlleva un valor añadido, porque implica coherencia entre el deber y la conciencia. En el caso de Acacio, la memoria lo presenta como un ejemplo de firmeza en la fe en medio del conflicto.
Su celebración el 8 de mayo conserva el recuerdo de un santo que, más allá de detalles biográficos concretos conservados con seguridad, quedó identificado por dos rasgos: condición militar y martirio. Ese binomio explica por qué en muchos calendarios aparece con tanta claridad su perfil.
El legado espiritual que suele subrayarse en esta conmemoración es el de la fortaleza: la santidad no se reduce a la vida privada, sino que puede expresarse cuando hay presión para renunciar. Por eso, el día de San Acacio invita a pedir el mismo espíritu de constancia para las decisiones difíciles.
Otros santos que se celebran el 8 de mayo
- San Víctor de Milán: mártir (f. 304).
- San Heladio de Auxerre: obispo (s. IV).
- San Arsenio de Scete: diácono y ermitaño (s. IV).
- San Gibriano de Chalons: presbítero (f. 515).
- San Desiderato de Bourges: obispo (f. 550).
- San Bonifacio IV: papa (f. 615).
- San Benedicto II: papa (f. 685).
- San Metrón de Verona: ermitaño (s. VIII).
- San Wiro de Roermond: mártir (f. 700).
- San Amado Ronconi: (s. XIII).
- Beato Ángel de Massaccio: presbítero y mártir (f. 1458).
- Beato Luis Rabatá: presbítero (f. 1490).
- Beata María Catalina de san Agustín: virgen y religiosa (f. 1668).
- Beata Ulrica Nisch: virgen y religiosa (f. 1913).
Significado litúrgico
En el calendario del 8 de mayo se observa una mezcla significativa: junto a mártires como San Acacio de Bizancio y San Víctor de Milán, aparecen obispos como San Heladio de Auxerre y San Desiderato de Bourges, además de papas como San Bonifacio IV y San Benedicto II. Esta variedad hace que la celebración sea útil para quien sigue la liturgia: el día permite pasar del testimonio público del martirio a la responsabilidad pastoral de los obispos y al servicio de la cátedra de Pedro en los siglos en que se consolidan recuerdos de gobierno y enseñanza.
Si hoy haces oración personal, una buena práctica es pedir a Dios la fortaleza que se asocia a los mártires y la coherencia que pide la tradición a quienes viven su fe en situaciones de presión, como refleja el conjunto del 8 de mayo con nombres como Acacio, Víctor y otros testigos de distintas épocas.