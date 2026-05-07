‘The Bear’ ya tiene fecha para su despedida definitiva. Disney+ ha anunciado que la quinta y última temporada de la aclamada serie de FX se estrenará en España el viernes 26 de junio de 2026, con sus ocho episodios disponibles en la plataforma.

El anuncio llega después del lanzamiento por sorpresa de un capítulo especial protagonizado por Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, una entrega precuela centrada en la relación entre Mikey y Richie. El episodio, titulado ‘Gary’, ya está disponible en Disney+ y funciona como antesala emocional del final de la serie.

‘The Bear’ se despide con ocho nuevos capítulos

La quinta temporada será la última de ‘The Bear’, una decisión confirmada tras la renovación de la serie después de su cuarta entrega. Esta tanda final estará compuesta por ocho capítulos y pondrá el cierre a la historia de Carmy Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White.

El punto de partida de la nueva temporada será la mañana posterior al momento en el que Sydney, Richie y Natalie ‘Sugar’ descubren que Carmy ha abandonado la restauración. A partir de ahí, el restaurante queda en manos de un equipo obligado a reaccionar en uno de sus momentos más delicados.

El restaurante afronta una posible venta

La sinopsis de la temporada final plantea una amenaza clara: el restaurante podría ser vendido si no aparece una fuente de financiación. Esta situación obligará a los nuevos socios a trabajar unidos con el resto del equipo para intentar salvar el proyecto.

En ese contexto, la serie prepara un último servicio cargado de tensión, ambición y dudas. Los personajes deberán decidir no solo cómo mantener vivo el restaurante, sino también qué merece realmente la pena conservar después de años de sacrificio.

Uno de los grandes interrogantes será si el equipo conseguirá por fin la ansiada Estrella Michelin, un objetivo que ha marcado buena parte de la evolución del restaurante y de sus protagonistas.

Carmy deja el restaurante en manos de Sydney, Richie y Natalie

El cierre de la cuarta temporada dejó a los personajes ante una nueva realidad: Carmy ya no encuentra sentido en seguir dentro de la cocina. Su marcha obliga a Sydney, Richie y Natalie a tomar el control del restaurante y asumir una responsabilidad que puede superarles.

La serie ha seguido durante sus temporadas anteriores la lucha del equipo por sobrevivir, crecer y llevar el establecimiento a un nivel superior. En la temporada final, esa búsqueda de la excelencia se mezcla con la necesidad de aceptar pérdidas, tomar decisiones difíciles y cerrar heridas personales.

El reparto principal volverá para el final

Se espera que la última temporada cuente con el regreso del elenco principal. Entre los nombres destacados figuran Jeremy Allen White como Carmen ‘Carmy’ Berzatto, Ebon Moss-Bachrach como Richard ‘Richie’ Jerimovich, Ayo Edebiri como Sydney Adamu, Lionel Boyce como Marcus Brooks, Liza Colón-Zayas como Tina Marrero, Abby Elliott como Natalie ‘Sugar’ Berzatto y Matty Matheson como Neil Fak.

La ficción también ha contado a lo largo de su recorrido con apariciones relevantes de intérpretes como Jamie Lee Curtis, Oliver Platt y Will Poulter, entre otros.

Un capítulo especial antes del adiós

Antes del estreno de la temporada final, Disney+ ha sorprendido a los seguidores con el episodio ‘Gary’, una precuela centrada en Richie y Mikey. El capítulo explora un viaje a Gary, Indiana, y se sitúa años antes de los acontecimientos principales de la serie.

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La entrega especial permite profundizar en la relación entre ambos personajes y añade contexto emocional a una historia marcada por la pérdida, la familia y las segundas oportunidades.

Una de las series más premiadas de los últimos años

Creada por Christopher Storer, ‘The Bear’ se ha consolidado como una de las ficciones más reconocidas de la televisión reciente. La serie está producida por FX Productions y ha acumulado numerosos premios, entre ellos 11 premios Emmy en 2024, un récord para una comedia en una sola edición.

Con su quinta temporada, la ficción cerrará el viaje de Carmy y del equipo del restaurante con una entrega que promete máxima intensidad emocional y un último servicio decisivo.