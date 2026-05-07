La novena entrega de ‘Supervivientes 2026: Tierra de Nadie’ dejó uno de los momentos más tensos de la edición. El programa de Telecinco sancionó con dureza a Claudia Chacón después de que la concursante robara comida al equipo y también al propio programa.

El episodio, emitido en directo con Ion Aramendi al frente, reconstruyó paso a paso lo ocurrido durante la convivencia en la isla y terminó con una de las sanciones más contundentes que se recuerdan en el reality.

Claudia Chacón roba comida tras quedarse sin recompensa

Todo comenzó después de que Playa Victoria ganara el juego de recompensa. El premio consistía en una tarta, pero el grupo decidió no compartirla con Maica y Claudia, algo que provocó el enfado de la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Al llegar a la playa, Claudia decidió esconder una lata de comida como venganza. La concursante justificó su gesto asegurando que estaba pagando por un castigo derivado de un “delito” que, según ella, no había cometido.

Sin embargo, la situación no quedó ahí. Durante la noche, mientras sus compañeros dormían, Claudia se escapó hasta la caseta del equipo y encontró un bote de Nutella. El inspector intentó que lo devolviera, pero ella decidió comérselo delante de él.

La concursante justifica su robo: “Tenía una ansiedad que me moría”

Lejos de mostrar arrepentimiento, Claudia explicó su comportamiento ante sus compañeros y ante la organización del programa. La concursante aseguró que actuó movida por la ansiedad y por el malestar acumulado tras quedarse sin recompensa.

Según defendió, prefería robar al programa antes que a sus compañeros. También afirmó que no se arrepentía del gesto, salvo de haber devuelto parte del bote.

Sus palabras no convencieron al programa, que decidió reunir a todos los concursantes en el Consejo de los Dioses para comunicar la sanción correspondiente.

El castigo de ‘Supervivientes 2026’ a Claudia Chacón

Ion Aramendi fue el encargado de anunciar la decisión disciplinaria. Desde ese momento y hasta el final del programa, Claudia Chacón se queda sin su parte correspondiente de comida en la dotación de playa.

La medida implica que la concursante dependerá de la generosidad de sus compañeros si quiere comer parte de la comida común. También tendrá que recurrir a sus propias capacidades como superviviente para conseguir alimento.

El castigo provocó malestar en el grupo, ya que aunque la sanción recae directamente sobre Claudia, también puede afectar a la convivencia. Sus compañeros tendrán que decidir si comparten o no su ración con ella.

Ion Aramendi lanza una advertencia a Claudia

Tras comunicar el castigo, Ion Aramendi lanzó una advertencia a la concursante. El presentador dejó claro que el comportamiento de Claudia no había sido ejemplar y pidió que no volviera a repetirse una situación similar.

El aviso llegó en un momento especialmente delicado para la superviviente, que ya había protagonizado varios enfrentamientos y que se ha convertido en una de las participantes más comentadas de la edición.

Claudia Chacón, salvada por la audiencia pese a la polémica

La noche también estuvo marcada por la ceremonia de salvación. Los nominados de la semana eran José Manuel Soto, Claudia Chacón, Darío y Marisa Jara.

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Uno a uno, los concursantes fueron pasando por la plataforma. El primero en caer al barro fue José Manuel Soto. Después lo hizo Marisa Jara y, por último, Darío.

De esta forma, Claudia Chacón fue salvada por la audiencia, pese al castigo recibido, las quejas de sus compañeros y sus continuos conflictos dentro del concurso.

Claudia se consolida como una de las favoritas del público

La salvación de Claudia confirma que la concursante mantiene un importante apoyo fuera de la isla. Su forma de vivir el concurso, directa y conflictiva, genera división entre sus compañeros, pero también parece conectar con una parte destacada de la audiencia.

El resultado deja la lista de nominados reducida a tres nombres: José Manuel Soto, Darío y Marisa Jara. Uno de ellos tendrá que abandonar la aventura en la próxima gala, mientras Claudia continuará en el concurso, aunque con un castigo que puede complicar mucho su supervivencia.