La quinta entrega de ‘Mask Singer 5’ volvió a sorprender a los investigadores y al público de Antena 3 con un doble desenmascaramiento inesperado. La gala descubrió las identidades de Chihuahua y Loro, dos máscaras que escondían a perfiles muy distintos: la expolítica Begoña Villacís y la cantante María del Monte.

El programa, presentado por Arturo Valls, contó de nuevo con Ana Milán, Ruth Lorenzo, Juan y Medio y Boris Izaguirre como investigadores, además de Susi Caramelo como invitada especial de la noche.

Begoña Villacís sorprende bajo la máscara de Chihuahua

Uno de los grandes momentos de la gala llegó con el desenmascaramiento de Chihuahua. La máscara regresó al escenario con nuevas pistas, entre ellas una llamativa referencia a su relación con Buckingham Palace.

Después interpretó ‘Please don’t go’, una actuación con la que consiguió despistar por completo a los investigadores. Su soltura sobre el escenario hizo pensar al jurado que se trataba de alguien acostumbrado a los platós o al mundo del espectáculo.

Las apuestas fueron muy variadas. Juan y Medio creyó que podía ser Paulina Rubio, Ana Milán apostó por Violeta Mangriñán, Boris Izaguirre señaló a Jaydy Michel, Ruth Lorenzo se decantó por Jessica Goicoechea y Susi Caramelo pensó en María Valverde.

Sin embargo, ninguno acertó. Al quitarse la máscara, Chihuahua reveló que debajo estaba Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, exdirigente de Ciudadanos y actual directora ejecutiva de Spain DC.

Arturo Valls no daba crédito con la presencia de Villacís

La aparición de Begoña Villacís dejó atónitos a los investigadores y también a Arturo Valls, que subrayó lo inesperado de su participación en un formato de entretenimiento.

La expolítica reconoció que para ella había sido una experiencia muy distinta a todo lo que había hecho antes. También explicó que llegó al programa con timidez y con cierto sentido del ridículo, pero que la máscara le permitió soltarse y disfrutar.

Villacís definió su paso por ‘Mask Singer’ como una experiencia increíble y defendió la importancia de salir de la zona de confort.

María del Monte se escondía bajo Loro

La segunda máscara desenmascarada de la noche fue Loro, que también logró confundir a todos los investigadores. Antes de actuar, el personaje había dejado varias pistas: referencias a las casas de subastas, a conseguir lo que quiere y a un “buen golpe de ala zurda”.

Después interpretó ‘Me has invitado a bailar’, de Dani Fernández, una actuación que llevó al jurado por caminos completamente equivocados.

Juan y Medio y Susi Caramelo apostaron por Alberto Chicote, Ana Milán pensó en Mercedes Milá, Boris Izaguirre optó por Roberto Carlos y Ruth Lorenzo creyó que podía tratarse de Santiago Segura.

Pero la identidad real era otra muy distinta: bajo Loro se encontraba María del Monte.

La broma de María del Monte tras ser desenmascarada

La cantante se tomó con humor las teorías de los investigadores y bromeó sobre algunos comentarios que habían hecho durante sus apuestas. María del Monte recordó entre risas que varias pistas habían llevado al jurado a imaginar a famosos muy diferentes a ella.

La folclórica se sumó así a la lista de desenmascarados de esta quinta edición, en la que ya han aparecido nombres como Tomás Roncero, Cayetana Guillén Cuervo, Samantha Fox, Trancas y Barrancas, Salva Reina, Martina Navratilova, Elle Macpherson y Bernd Schuster.

‘Mask Singer 5’ ya tiene semifinalistas

Tras la eliminación de Chihuahua y Loro, el programa dejó elegidas las máscaras que continúan adelante y pasan a la semifinal.

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Los personajes que siguen en competición son:

Momia, Troglodita y Mofeta

Estas tres máscaras competirán por un puesto en la gran final de ‘Mask Singer 5’, después de una gala que volvió a confirmar la capacidad del formato para reunir a famosos inesperados y sorprender incluso a los investigadores más veteranos.

Una gala marcada por la sorpresa

La presencia de Begoña Villacís fue uno de los grandes golpes de efecto de la noche, al tratarse de un perfil poco habitual en este tipo de programas. La aparición de María del Monte bajo Loro también dejó uno de los momentos más divertidos de la entrega, especialmente por sus bromas con los investigadores.

Con sus semifinalistas ya escogidos, ‘Mask Singer 5’ entra en su recta final en Antena 3 con tres máscaras todavía por descubrir y la incógnita de qué famosos se esconden bajo ellas.