El capítulo de ‘La Promesa’ de este jueves 7 de mayo llega con uno de los momentos más duros para Adriano y para quienes lo rodean. Tras superar la fiebre, el joven despierta, pero pronto descubre una noticia devastadora: su enfermedad le ha provocado una ceguera total.

La entrega también estará marcada por el anuncio formal de boda entre Curro y Ángela, la tensión familiar que provoca esta decisión y nuevas sospechas en la planta del servicio.

Adriano despierta con una noticia devastadora

Después de varios días de preocupación por su delicado estado de salud, Adriano logra superar la fiebre. Sin embargo, la alegría por su despertar durará poco.

El personaje abrirá los ojos para enfrentarse a una realidad inesperada: no puede ver. Su enfermedad le ha dejado completamente ciego, una noticia que cambiará por completo su futuro y que promete afectar de lleno a Martina.

La gran incógnita ahora es cómo reaccionará ella ante este golpe, especialmente después de que su felicidad por su proyecto quedara empañada por el estado crítico de Adriano.

Curro y Ángela anuncian sus planes de boda

Mientras tanto, Curro y Ángela deciden dar un paso importante y anuncian formalmente sus planes de boda. La noticia no será bien recibida por todos.

Leocadia reaccionará indignada ante el compromiso y despreciará la idea de una vida sin títulos, dejando claro que no aprueba el futuro que la pareja quiere construir.

La decisión llega después de que Curro pidiera a Ángela retomar sus planes de boda en el capítulo anterior, un acercamiento que acabó con un beso entre ambos.

Estefanía debuta sirviendo a los señores

En otra de las tramas del capítulo, Estefanía se estrenará sirviendo a los señores y lo hará con éxito. Su debut parece confirmar que sabe desenvolverse en ese entorno, aunque no todos confían plenamente en ella.

Teresa, que la observa con atención, empezará a sospechar que la doncella esconde su verdadera personalidad detrás de varias caretas. Esta intuición podría abrir una nueva línea de conflicto dentro del servicio.

Manuel recibe el libro de cuentas del duque de Carril

El duque de Carril entregará a Manuel el libro de cuentas de su empresa, un movimiento relacionado con el chantaje que pesa sobre Vera.

Tras su conversación con Manuel, Vera se mostrará más optimista. Él, siguiendo instrucciones, intentará hacerle ver que todo está bien con su padre, aunque la situación sigue siendo delicada.

Martina y Jacobo se replantean su relación

El capítulo también pondrá el foco en Martina y Jacobo, que se preguntarán si todavía es posible salvar su relación. Sus dudas llegan en un momento especialmente sensible para Martina, marcada por el estado de Adriano.

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La noticia de la ceguera de Adriano podría convertirse en un punto de inflexión para todos ellos y alterar los equilibrios sentimentales que la serie venía construyendo.

Pía intenta disculparse con Ricardo

En la zona del servicio, Pía intentará disculparse con Ricardo por su indiscreción. Sin embargo, él la rechazará con dureza, evidenciando que la confianza entre ambos está muy dañada.

Además, la señora Adarre identificará el nombre de Mercedes del Amor en la carta robada. Este descubrimiento sugiere que el romance del mayordomo podría ser más antiguo y complejo de lo que Teresa había imaginado.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘La Promesa’

En el capítulo anterior, el duque de Salvatierra abandonó La Promesa impresionado por la humildad de Curro. Por su parte, Manuel entregó un primer pago al duque de Carril para intentar frenar el chantaje sobre Vera.

Estefanía regaló un gorrito al bebé de María Fernández, mientras Martina veía empañada la ilusión por su proyecto debido al estado crítico de Adriano.

Además, Curro pidió a Ángela retomar sus planes de boda y ambos acabaron besándose. En el servicio, Teresa confesó a Pía que había robado la carta de Cristóbal firmada por Mercedes del Amor.

‘La Promesa’ afronta un giro clave para Adriano y Martina

Con este nuevo episodio, ‘La Promesa’ vuelve a situar el drama sentimental y familiar en el centro de sus tramas. La ceguera de Adriano, el compromiso de Curro y Ángela, y los secretos del servicio prometen sacudir la vida en el palacio.

El capítulo de hoy, jueves 7 de mayo, marcará un antes y un después para Adriano, cuya nueva realidad podría cambiar también el destino de Martina.