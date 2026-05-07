El capítulo de ‘Valle Salvaje’ de este jueves 7 de mayo llega cargado de tensión. La serie de época de La 1 emite una nueva entrega en la que Alejo no podrá soportar más la presión y acabará confesando el asesinato de Domingo.

El pequeño de los Gálvez de Aguirre se quiebra finalmente ante la insistencia de Enriqueta, en un giro que puede cambiar por completo su futuro dentro de la ficción.

Alejo se rompe ante las presiones de Enriqueta

La presión sobre Alejo llega a su punto más alto. Después de las maniobras de Enriqueta y Braulio para que confiese su implicación en la muerte de Domingo, el joven termina derrumbándose.

Su confesión abre un escenario lleno de incertidumbre. La gran pregunta es qué ocurrirá ahora con él y cómo reaccionará el resto de personajes cuando salga a la luz la verdad sobre el crimen.

Alejo es uno de los personajes más sensibles de la historia, por lo que este paso puede tener consecuencias emocionales y familiares de gran alcance en la Casa Grande.

Amadeo recibe una respuesta inesperada

El episodio también traerá novedades en la cocina. Varias triquiñuelas de Amadeo acabarán provocando una reacción por parte de Braulio y del propio don Hernando.

La respuesta de ambos dejará a todos sorprendidos y pondrá al cocinero de la Casa Grande en una posición complicada. Su futuro podría verse afectado por unas maniobras que no han pasado desapercibidas.

Leonor recibe los consejos de Enriqueta

Mientras tanto, Leonor escuchará los consejos de Enriqueta, cuya presencia sigue generando tensión en el entorno de la familia.

La nueva aya de María no fue recibida con entusiasmo tras el anuncio de Rafael, que comunicó que había obtenido el trabajo. Su llegada continúa removiendo equilibrios y podría convertirse en una pieza clave en las próximas tramas.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘Valle Salvaje’

En el capítulo anterior, Hernando pidió a José Luis que dejara a un lado sus rencillas con Rafael para investigar qué ocultan Dámaso y Victoria.

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Además, Atanasio y Matilde vivieron un momento de felicidad e intimidad, mientras Benigna quedó vinculada a una horrible verdad que promete seguir teniendo peso en los próximos episodios.

‘Valle Salvaje’ se acerca al final de la semana con máxima tensión

Con esta nueva entrega, ‘Valle Salvaje’ aumenta la tensión en torno al asesinato de Domingo y coloca a Alejo en el centro del drama.

La confesión del pequeño de los Gálvez de Aguirre puede marcar un antes y un después en la serie, especialmente por el papel de Enriqueta y Braulio en su derrumbe.

El capítulo de hoy, jueves 7 de mayo, promete respuestas, consecuencias y nuevas incógnitas para los seguidores de la ficción de La 1.