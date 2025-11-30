El santoral cristiano celebra hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, a San Andrés, apóstol y hermano de San Pedro, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. San Andrés es venerado como patrón de Escocia, Grecia y Rusia, y su festividad es una de las más destacadas en el calendario litúrgico de la Iglesia católica.

Este domingo 30 de noviembre, la Iglesia conmemora la festividad de San Andrés, apóstol y mártir, una de las figuras más importantes en los primeros días del cristianismo. Andrés, originario de Betsaida en Galilea, fue uno de los primeros en seguir a Jesús, invitado por su hermano Pedro. Según la tradición, Andrés fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, y tras su llamado, abandonó su vida de pescador para convertirse en uno de los doce apóstoles más cercanos al Señor.

La figura de San Andrés es central en muchas tradiciones cristianas. Después de la Ascensión de Jesús, Andrés dedicó su vida a predicar el Evangelio en diversas regiones del mundo, principalmente en el mundo griego y la costa del Mar Negro. Se le atribuye la evangelización de lugares como Grecia, donde sufrió el martirio crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la «Cruz de San Andrés». Este tipo de cruz, conocida también como la cruz de San Andrés o aspa, es uno de sus principales símbolos.

En España, San Andrés es celebrado especialmente en algunas regiones como Galicia, donde la festividad tiene una gran importancia cultural. En muchas localidades, sobre todo en las áreas costeras, la celebración de San Andrés se asocia con las tradiciones populares y la gastronomía, como las reuniones familiares y las celebraciones en torno a los mariscos.

Además de su devoción en Galicia, San Andrés es el patrón de muchos otros países, como Escocia, donde su festividad es fiesta nacional, y también es venerado en lugares de Europa del Este, como Rusia y Grecia, donde su figura tiene una profunda raíz histórica.

Junto a San Andrés, el 30 de noviembre también se celebran otros santos y beatos. Entre ellos, San Leandro de Sevilla, obispo y uno de los grandes defensores de la fe en el siglo VI, y Santa Bibiana, virgen y mártir de la Roma antigua.

Hoy celebran su onomástica aquellos que llevan el nombre de Andrés, como es común en muchos países de habla hispana. En Galicia y otras zonas, la jornada está marcada por diversas festividades populares, y no faltarán las felicitaciones a quienes celebran su santo. Al igual que en otros días del santoral, el 30 de noviembre es una ocasión para recordar el ejemplo de fe y de vida de los santos que la Iglesia propone.

Santos adicionales que se recuerdan el 30 de noviembre