La concursante se impuso tras imitar a Raye y logró su primera victoria en una noche marcada por actuaciones de alto nivel y cambios en la clasificación general.

La octava gala de Tu cara me suena 13, emitida este viernes 5 de junio por Antena 3, dejó una de las grandes sorpresas de la edición: la victoria de Paula Koops, quien se alzó con el primer lugar por decisión unánime del jurado y del público tras su imitación de la cantante británica Raye.

La artista interpretó Where is my husband en el tramo final del programa y consiguió convencer tanto al panel de jueces como a los espectadores. Su actuación, acompañada por un coro y una puesta en escena llena de energía, fue valorada como uno de sus mejores momentos dentro del concurso.

Koops obtuvo la máxima puntuación del jurado, con 47 puntos, y también recibió los 12 puntos del público, lo que le permitió sumar un total de 24 puntos y conquistar su primera victoria en el formato.

La gala también estuvo marcada por otras actuaciones destacadas. María Parrado brilló junto a Kenneth con una emotiva interpretación de Like I’m Gonna Lose You, de Meghan Trainor y John Legend, actuación que le permitió quedar en segunda posición de la noche y ganar terreno en la clasificación general.

Por su parte, J Kbello volvió a demostrar su fortaleza escénica al imitar a Ricky Martin con La copa de la vida. El concursante desplegó baile, carisma y dominio vocal, aunque esta vez no pudo retener el liderazgo absoluto, ya que el resultado de la gala provocó un vuelco en el ranking.

Otro de los momentos más comentados fue protagonizado por Jesulín de Ubrique, quien realizó su primer cambio de sexo en el programa al transformarse en Daniela Romo para interpretar Yo no te pido la luna. Su número aportó el componente humorístico de la noche y fue celebrado por el jurado como una muestra del espíritu más divertido del concurso.

La gala abrió con Martín Savi convertido en Survivor, interpretando Eye of the Tiger, mientras que Aníbal Gómez apostó por la nostalgia al recrear a Parchís. También destacaron Cristina Castaño, que se metió en la piel de Cher con Dov’è l’amore; Leonor Lavado, que llevó al escenario la energía de Patricia Manterola con Que el ritmo no pare; y Sole Giménez, que emocionó con una delicada versión de Rosana.

Con este resultado, Paula Koops se convierte en la gran revelación de la octava gala y mueve las piezas de una clasificación cada vez más ajustada. La recta final de Tu cara me suena 13 promete una competencia más abierta, con varios concursantes peleando por consolidarse entre los favoritos.