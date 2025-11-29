A continuación, se ofrecen los resultados del sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al sábado 29 de noviembre de 2025.

La Lotería Nacional, uno de los juegos de azar con más historia en España, celebra sorteos semanalmente cada jueves y sábado. Los precios de los décimos varían según el tipo de sorteo: 3 euros los jueves; 6 euros los sábados ordinarios; 12 euros los sábados especiales, y hasta 15 o 20 euros en los sorteos extraordinarios.

Números premiados del Sorteo

Los números agraciados con los principales premios en el sorteo de este sábado 29 de noviembre de 2025 son los siguientes:

Categoría Número Premiado Primer Premio 75961 Segundo Premio 73402 Reintegros 1, 5 y 9

La Lotería Nacional a veces programa sorteos extraordinarios, aumentando significativamente la cuantía de los premios disponibles para los participantes.

Aviso Importante: Esta información tiene carácter meramente informativo. El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en este artículo. La única lista oficial válida para el cobro de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.