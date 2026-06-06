La influencer negó ser “mala persona” y explicó que el enfrentamiento se produjo porque otra asistente supuestamente la empujaba de forma repetida durante el evento.

Lola Lolita ha decidido pronunciarse públicamente después de la polémica generada por su discusión con una joven en La Casita de Bad Bunny, uno de los espacios más comentados desde que el artista puertorriqueño inició su gira por Europa.

La creadora de contenido recibió numerosas críticas en redes sociales tras viralizarse un momento de tensión con otra asistente. Ante los comentarios que la acusaban de tener una mala actitud, la influencer publicó un vídeo para dar su versión de los hechos y defenderse de quienes la han señalado como “mala persona”.

Lola explicó que normalmente evita responder a todo lo que se dice sobre ella, pero aseguró que no podía quedarse callada cuando se intentaba dañar su imagen personal. Según afirmó, puede aceptar muchas críticas, pero no que la llamen mentirosa o mala persona.

De acuerdo con su relato, llegó tarde al evento y pasó buena parte del concierto en las filas traseras. Al final del espectáculo, cuando se abrió un hueco en la primera fila, decidió colocarse allí para poder ver mejor. Fue entonces cuando, según contó, comenzó el conflicto con una joven identificada como Eva Smith.

La influencer aseguró que la chica empezó a empujarla de manera reiterada, por lo que le pidió que se detuviera para que todos pudieran bailar y disfrutar del momento. Lola también afirmó que no fue la única afectada por esta situación y que otras asistentes habrían recibido empujones similares.

Uno de los detalles que más molestó a la creadora fue que, según su versión, la joven no actuaba igual cuando tenía a un hombre cerca. Lola sostuvo que cuando se colocaba un chico a su lado no había empujones, pero cuando se trataba de mujeres sí se producían esos roces.

La situación habría sido tan incómoda que, según relató, el novio de otra asistente afectada pidió intervención al personal de seguridad para que llamaran la atención a la joven.

Tras explicar lo ocurrido, Lola Lolita insistió en que está cansada de que se difundan versiones que, según ella, no se ajustan a la realidad. Poco después, compartió el comentario de una seguidora que respaldaba su testimonio y aseguraba haber vivido el momento junto a ella.

La influencer cerró el tema con humor, afirmando que no necesitaba inventarse nada y restando importancia a si estaba más cerca o más lejos del escenario, aunque dejó claro que quiso dar explicaciones para frenar las acusaciones en su contra.