El gesto, común en perros y gatos, suele ser una señal positiva de confianza, bienestar y alegría al ver regresar a su dueño.

Si tienes un perro o un gato, probablemente hayas notado que, al llegar a casa, tu mascota se acerca a recibirte y realiza un estiramiento con las patas delanteras o traseras. Aunque muchas personas interpretan este gesto como una simple reacción después de dormir o descansar, los veterinarios explican que puede tener un significado más profundo.

De acuerdo con especialistas en comportamiento animal, cuando un perro saluda con las patas delanteras extendidas, las caderas levantadas y la cola en movimiento, podría estar realizando lo que se conoce como un “estiramiento de saludo”.

Este comportamiento no siempre ocurre por casualidad. Según el veterinario Alex Crow, jefe veterinario de The Net Vet, este tipo de estiramiento puede indicar que el animal se siente seguro, relajado y contento por la llegada de su dueño.

Aunque las mascotas también se estiran para aliviar la rigidez muscular después de estar acostadas, cuando el gesto ocurre justo al momento del reencuentro suele tener una intención social. Es una forma tranquila y afectuosa de saludar, especialmente si el animal ha recibido caricias, palabras de cariño o atención cada vez que lo hace.

Los expertos señalan que, con el tiempo, los dueños pueden reforzar este comportamiento sin darse cuenta, al responder con elogios o muestras de afecto. Por eso, muchas mascotas repiten el gesto como parte de su rutina de bienvenida.

Sin embargo, los veterinarios advierten que no todos los estiramientos deben interpretarse como una señal de cariño. Si el animal mantiene la barriga demasiado baja, muestra incomodidad, se queja o evita moverse con normalidad, podría tratarse de una señal de dolor o malestar físico.

En esos casos, lo más recomendable es consultar con un veterinario para descartar problemas musculares, articulares o digestivos.

En la mayoría de los casos, no obstante, ese estiramiento al llegar a casa es una buena señal: tu mascota se siente cómoda, segura y feliz de verte regresar.