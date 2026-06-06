El actor británico falleció a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía, informó su familia.

El actor británico Anthony Head, reconocido internacionalmente por sus papeles en Buffy Cazavampiros y Ted Lasso, falleció a los 72 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, según informó su familia este viernes 5 de junio.

Head murió rodeado de sus seres queridos, de acuerdo con el comunicado difundido por sus hijas, Emily y Daisy Head. Ambas destacaron el impacto que su padre tuvo en varias generaciones de espectadores y el orgullo que sentían por su trayectoria artística.

Nacido en Londres, Anthony Head inició su carrera en la televisión británica durante la década de 1970. Antes de alcanzar fama internacional, se convirtió en un rostro muy popular en Reino Unido gracias a los anuncios de Nescafé Gold Blend, que lo acercaron al gran público.

Su salto mundial llegó en 1997, cuando interpretó a Rupert Giles en Buffy Cazavampiros. En la serie, Head dio vida al mentor de Buffy Summers, un bibliotecario culto, reservado y protector que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la producción. Participó en más de un centenar de episodios y su papel quedó asociado para siempre al universo creado por Joss Whedon.

Tras el éxito de Buffy, el actor mantuvo una sólida carrera en televisión, cine y teatro. Participó en producciones como Little Britain, Doctor Who, Merlín, Dominion, No hables con extraños y Bridgerton. También intervino en películas como La dama de hierro y Persuasión.

En años recientes, Head volvió a conectar con una audiencia global gracias a Ted Lasso, la exitosa serie de Apple TV+, donde interpretó a Rupert Mannion, el antiguo propietario del AFC Richmond y antagonista de la historia. Su actuación aportó al personaje una mezcla de elegancia, cinismo y frialdad que reforzó su presencia dentro de la serie.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Anthony Head desarrolló una carrera vinculada al teatro musical y a los escenarios británicos, con participaciones en montajes como Godspell, Chess y The Rocky Horror Show. Sus colegas y seguidores lo recuerdan como un intérprete versátil, de voz inconfundible y gran presencia escénica.

Su muerte ha provocado muestras de pesar entre compañeros de profesión y fanáticos de todo el mundo, especialmente entre quienes crecieron viéndolo como Giles en Buffy Cazavampiros y quienes lo descubrieron décadas después en Ted Lasso.

Anthony Head deja un legado marcado por personajes memorables, una extensa carrera artística y una presencia que cruzó generaciones dentro de la televisión británica e internacional.