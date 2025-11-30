La AD Ceuta logró una importante victoria por 1-0 ante el Burgos CF en el estadio Alfonso Murube, en un partido marcado por la solidez defensiva y la eficacia en ataque del conjunto caballa. El único tanto del encuentro lo anotó Matos, que volvió a convertirse en el protagonista para su equipo.

El Burgos comenzó el duelo con mayor posesión y control del balón, encerrando por momentos al Ceuta en su propio campo. Sin embargo, esa superioridad inicial no se tradujo en ocasiones claras, y poco a poco el conjunto dirigido por José Juan Romero fue equilibrando el juego. Con una defensa bien plantada y salidas rápidas, el Ceuta empezó a ganar confianza.

En una de las posesiones más largas y mejor elaboradas del encuentro, el cuadro local aceleró el ritmo del balón hasta encontrar un hueco en la zaga rival. Koné filtró un pase preciso que dejó a Matos en posición de remate, y el atacante no perdonó, batiendo a Ander Cantero con un disparo certero.

Tras el descanso, el Burgos incrementó la presión en busca del empate. Los visitantes insistieron con llegadas constantes, pero carecieron de claridad en el último tramo del campo. La defensa del Ceuta se mostró firme y organizada, neutralizando cada intento y cerrando los espacios con solvencia.

Con este triunfo, la AD Ceuta alcanza los 24 puntos tras 16 jornadas disputadas y se coloca en puestos de playoff de ascenso, confirmando así el excelente arranque de temporada del equipo. El Burgos, por su parte, se marcha de vacío pese a su insistencia en la segunda mitad.

Estadísticas destacadas del partido:

Posesión: 53,3% (Ceuta) – 46,7% (Burgos)

Disparos: 9 (Ceuta) – 4 (Burgos)

Faltas cometidas: 21 (Ceuta) – 12 (Burgos)

Tarjetas amarillas: 5 (Ceuta) – 3 (Burgos)

Fuera de juego: 1 (Ceuta) – 5 (Burgos)

Un triunfo trabajado y merecido que refuerza las aspiraciones de una AD Ceuta cada vez más sólida en casa.