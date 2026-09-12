El sindicato Solidaridad ha hecho un llamado urgente a las autoridades de Ceuta, expresando su preocupación por la recogida de excrementos humanos en la ciudad. Según el sindicato, esta situación es insostenible y requiere la implementación de medidas especiales de protección para garantizar la seguridad de los trabajadores de Servilimpce.

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La inseguridad en la que se encuentran los empleados del servicio de limpieza ha sido otro de los puntos destacados por Solidaridad. La falta de condiciones adecuadas para desempeñar sus labores afecta tanto a la salud como a la seguridad de los trabajadores, lo que ha generado un clima de inquietud en el sector.

El sindicato ha instado a la administración local a tomar cartas en el asunto y a establecer protocolos claros que brinden protección a los trabajadores que se encargan de esta labor. En su comunicado, resaltan la necesidad de que se garantice un entorno laboral seguro y digno para todos los operativos.

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Esta demanda también incluye la mejora de los equipos y materiales utilizados en la limpieza de la ciudad, con el fin de asegurar que los trabajadores puedan llevar a cabo su labor sin exponer su salud. La recogida de excrementos humanos es una tarea crítica que debe abordarse con seriedad y responsabilidad.

La situación actual en Servilimpce ha suscitado un debate sobre la importancia de priorizar la seguridad en los entornos laborales, especialmente en sectores que operan en condiciones difíciles. La voz de Solidaridad se suma al grito por una mejora en las condiciones de trabajo en Ceuta.

Los representantes del sindicato han señalado que la falta de atención a estas necesidades podría derivar en problemas mayores, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la calidad del servicio que se brinda a la comunidad de Ceuta.