CC.OO. de Puertos ha exigido el refuerzo urgente de la Policía Portuaria ante la creciente preocupación por la seguridad en el Puerto de Ceuta.

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El sindicato ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Ceuta un aumento inmediato de la plantilla de la Policía Portuaria, motivado por la instalación de un asentamiento temporal de inmigrantes en dos zonas del Muelle de Poniente y el incremento del Nivel de Protección Portuaria.

CC.OO. considera imprescindible aumentar el número de efectivos, al menos en una cuantía equivalente al refuerzo desplegado durante la OPE (Operación Paso del Estrecho), con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones, del personal y de los usuarios del Puerto.

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Asimismo, el sindicato exige la reposición urgente de los medios de autoprotección y defensa que han sido retirados, así como la convocatoria de la Comisión Estatal de Policía Portuaria para abordar con el Ministerio del Interior una dotación adecuada que atienda los riesgos actuales que enfrentan los agentes.

La petición ha sido registrada ante Puertos del Estado por Pedro Suárez Benavente, Secretario General del Sector del Mar, y Soraya Díaz Soldán, Secretaria General de la Sección Sindical Intercentros-Puertos CC.OO., recibiendo también el respaldo de la Sección Sindical de CC.OO. de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

CC.OO. sostiene que un aumento en la exigencia de seguridad debe ir acompañado de más efectivos y mejores medios para afrontar los desafíos actuales.