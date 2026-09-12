La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha alertado sobre la situación laboral que atraviesan los vigilantes de seguridad privada en diversos servicios de Ceuta.

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Los representantes del sindicato han señalado que estos profesionales enfrentan condiciones laborales inadecuadas, lo que podría afectar no solo su bienestar, sino también su capacidad para desempeñar adecuadamente su labor.

Desde UGT, se han hecho eco de las preocupaciones de los vigilantes, quienes han transmitido la necesidad de mejoras en sus derechos laborales y condiciones de trabajo.

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La situación ha llevado a que se exijan medidas que garanticen un entorno laboral justo y equitativo para estos trabajadores esenciales en la seguridad de la ciudad.

UGT ha instado tanto a las empresas como a las autoridades locales a abordar esta problemática de manera urgente, destacando la importancia de la seguridad y el bienestar de quienes desempeñan estas funciones.

La denuncia se produce en un contexto donde es fundamental proteger los derechos de todos los trabajadores, especialmente en un sector tan movilizado como el de la seguridad privada.