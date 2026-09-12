El líder del Partido Popular (PP) nacional, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá el próximo jueves en Madrid con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, para abordar la situación de urgencia migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Lee tambien: La ministra Rego aborda la atención a la infancia migrante en Ceuta

Según ha comunicado el PP, esta reunión servirá para conocer de primera mano la evolución de la presión sobre la frontera y analizar las medidas adoptadas para reforzar su seguridad y asegurar una adecuada respuesta europea a la crisis.

Fuentes del partido señalan que mientras el presidente Sánchez es el mandatario que favorece a Marruecos, Feijóo buscará ser el presidente que represente mejor los intereses de los españoles.

Lee tambien: El Parlamento Europeo aprueba misión para investigar Ceuta

Feijóo subrayará la necesaria colaboración europea ante una cuestión de Estado de este calibre, apuntando que el actual Gobierno sabía de la situación y actuó de manera engañosa.

Este encuentro se produce en una semana significativa, ya que Ceuta será el centro de un debate en el Parlamento europeo sobre la situación en la ciudad autónoma, donde el PP presentará una enmienda de condena al asalto ocurrido el 30 de julio a la frontera sur de Europa.

La reunión de Feijóo con el comisario también continuará las conversaciones iniciadas por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, en su reciente visita a Bruselas, donde se abordaron la crisis humanitaria y las medidas necesarias para gestionar los retornos de personas que todavía se encuentran en la ciudad, generando un clima de inseguridad.