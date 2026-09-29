Casi una veintena de operarios de la empresa Servilimpce han comenzado a limpiar la playa de Benítez, tras la intervención de la Policía que logró desalojar a los migrantes que se habían asentado en la zona.

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El operativo se lleva a cabo con el objetivo de restaurar la imagen de esta playa, que es un punto de referencia para los ciudadanos de Ceuta. La limpieza no solo busca retirar las chabolas, sino también cualquier tipo de residuo que pudiera haber quedado en la zona.

Una vez completada la limpieza, las autoridades locales tienen la intención de vallar el perímetro de la playa. Esta medida tiene como propósito evitar que los migrantes regresen a establecerse en este espacio público.

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La actuación de Servilimpce refleja un esfuerzo por parte del gobierno local para mantener y proteger las playas de la ciudad, especialmente aquellas que son frecuentadas por los ceutíes.

El desalojo fue llevado a cabo en coordinación con la Policía, lo que subraya la importancia de asegurar la convivencia en el ámbito de las fronteras y el uso de espacios públicos.

Estas iniciativas son necesarias en el contexto actual, donde la gestión de la migración y el uso sostenible de los recursos naturales son temas centrales en la agenda política y social de Ceuta.