La capital andaluza se convierte este miércoles en el epicentro del ciclismo con la llegada de La Vuelta a España, acompañando el recorrido con actividades y reparto de camisetas para los más pequeños.

Lee tambien: La Vuelta a España 2026: horario, recorrido y dónde ver en TV la etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha desplegado un amplio dispositivo especial con motivo de la llegada de La Vuelta a España a las calles de la ciudad este miércoles, 9 de septiembre. La Delegación de Juventud y Educación ha organizado una jornada festiva centrada en el público infantil y familiar que dará continuidad a las acciones de participación ciudadana iniciadas en las últimas semanas por los diferentes distritos municipales.

El operativo incluye la instalación de 23 carpas y puntos de información repartidos a lo largo del itinerario de la etapa. Entre las 16:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con el paso de la serpiente multicolor, se llevará a cabo la animación y el reparto de camisetas promocionales. Los puntos de dinamización se ubicarán en enclaves estratégicos del trazado como San Jerónimo, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, Torneo, la Ronda de Triana, la plaza San Martín de Porres, Virgen de Luján y el Paseo de Colón.

Lee tambien: La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 16 entre Cortegana y La Rábida

La delegada de Juventud y Educación, Blanca Gastalver, ha destacado que la iniciativa busca implicar a los jóvenes y a las familias sevillanas para convertir el evento deportivo en una jornada de celebración popular. Las autoridades locales han animado a los vecinos a acudir a las zonas del recorrido para disfrutar del espectáculo deportivo y de las actividades programadas.