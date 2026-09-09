Un brusco cambio de tiempo afectará este miércoles a Cataluña con chubascos muy fuertes, riesgo de granizo y un notable descenso de las temperaturas, extendiéndose la inestabilidad a otras zonas de la Península y Baleares.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una advertencia por la llegada de un frente frío que dejará un escenario de fuerte inestabilidad meteorológica en Cataluña durante este miércoles, 9 de septiembre. El episodio estará caracterizado por cielos cubiertos, chubascos generalizados y tormentas que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes, acompañadas de granizo en comarcas del Pirineo, Girona, Barcelona y el norte de Tarragona, además de provocar una acusada bajada de los termómetros tras varias jornadas de ambiente caluroso.

La precipitación afectará con especial intensidad a las zonas de montaña y al litoral central, donde el mal tiempo podría complicar la circulación en carretera y la visibilidad. En el resto de la Península, el frente mantendrá cielos nubosos y dejará precipitaciones en el tercio norte y Extremadura durante la primera mitad del día. De cara a la tarde, la inestabilidad se desplazará hacia el sureste peninsular y el archipiélago balear, donde no se descartan tormentas con rachas de viento muy fuertes.

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El desplome térmico será generalizado en la mayor parte del territorio nacional, con descensos calificados de notables en el cuadrante nordeste. Únicamente las cuencas del Guadalquivir, el litoral de Alborán, la Región de Murcia y el archipiélago canario registrarán temperaturas máximas por encima de los 35 grados. Asimismo, el viento de componente norte ganará intensidad, destacando episodios de cierzo en el Ebro y rachas de tramontana en la comarca del Ampurdán.