Rafael Valenzuela acusa al presidente de la Junta de hacer un «uso electoralista» del trágico accidente ferroviario de enero y desmiente la versión oficial sobre la rapidez de los servicios de emergencia.

La recta final de la campaña para las elecciones andaluzas se ha visto sacudida por la dura reacción del alcalde de Adamuz, Rafael Valenzuela, tras el debate electoral celebrado anoche en Canal Sur. Valenzuela ha roto su silencio institucional para denunciar lo que considera una «manipulación» y una «utilización política» del accidente de tren ocurrido en su municipio el pasado 18 de enero, que dejó un balance de 46 fallecidos.

El regidor asegura sentirse «defraudado» por Juan Manuel Moreno Bonilla, con quien mantenía una relación cercana, después de que este sacara a relucir la tragedia durante el bloque de gestión del debate. «Fue una vía de escape cuando se sintió acorralado», ha afirmado Valenzuela, quien sostiene que es «falso» que las víctimas le pidieran al presidente de la Junta que mencionara el siniestro en televisión.

Desmentido sobre los tiempos de respuesta

Uno de los puntos de mayor fricción reside en la gestión de las emergencias aquella noche. Mientras que desde el Gobierno andaluz —a través del consejero Antonio Sanz— se defiende que el despliegue fue inmediato, con el envío de decenas de ambulancias en los primeros minutos, el alcalde de Adamuz ofrece una versión radicalmente distinta basada, según dice, en las cámaras de tráfico del municipio.

«Hasta las 20:40 solo pasaron nueve ambulancias. Llegaron antes los alcaldes de los pueblos vecinos que los servicios sanitarios de la Junta», ha aseverado con contundencia. Valenzuela insiste en que, aunque el trabajo de los profesionales fue impecable una vez llegaron, la coordinación inicial fue deficiente: «La ayuda llegó tarde. Quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche».

Una ruptura de la «lealtad institucional»

El alcalde explicó que su intención era mantener la discreción hasta que concluyera la investigación judicial en curso en el juzgado de Montoro, pero las palabras de Moreno en el debate le obligaron a reaccionar para «no sentirse cómplice de una mentira». «Se me revolvió el cuerpo por dentro. No voy a consentir que se utilice electoralmente el dolor de Adamuz», concluyó.

Por su parte, desde el Partido Popular han restado valor a estas críticas, enmarcándolas en una «táctica electoral» del alcalde (vinculado al PSOE) para favorecer a su partido a pocos días de que los andaluces acudan a las urnas el próximo domingo.