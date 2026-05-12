Huelva, 12 de mayo de 2026 — La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha expresado su profunda indignación tras el debate electoral celebrado anoche en Canal Sur. Su presidente, Mario Samper, ha calificado de «deleznable» que los candidatos utilizaran el accidente ferroviario como arma arrojadiza o herramienta de confrontación política.

«No queremos que se haga caja con nuestro drama»

En declaraciones a la Agencia EFE, Samper ha recordado que la asociación dejó clara su postura desde el primer momento: el deseo de mantener el dolor de las familias al margen de la contienda electoral.

«Nos parece tremendo que se utilice, en mayor o menor medida, un drama humano en un debate. Esa palabra no tendría que haber aparecido nunca en esa cita», enfatizó el portavoz.

Las víctimas lamentan que sus peticiones de respeto hayan sido ignoradas por los líderes políticos, señalando que el uso del accidente en televisión es una falta de sensibilidad hacia quienes aún sufren las consecuencias del siniestro.

Exigencia de justicia y colaboración

Más allá de la crítica al debate, Samper ha aprovechado para lanzar un mensaje a las instituciones y partidos implicados:

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Colaboración real: Denuncian que, en ciertos casos, no se ha colaborado suficientemente con la investigación técnica y judicial.

Denuncian que, en ciertos casos, no se ha colaborado suficientemente con la investigación técnica y judicial. Asunción de responsabilidades: Piden que la justicia «haga su trabajo» y que los responsables asuman las consecuencias sin distracciones políticas.

Piden que la justicia «haga su trabajo» y que los responsables asuman las consecuencias sin distracciones políticas. Cese de injerencias: Exigen que no se vuelvan a producir menciones al accidente con fines electorales en lo que resta de campaña.

Críticas desde el ámbito local

A las quejas de la asociación se han sumado las del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), quien también ha afeado la actitud de los candidatos durante el encuentro televisivo. Moreno coincidió en señalar que la «utilización política» de una tragedia de esta magnitud es una falta de respeto al municipio y a los afectados.

La asociación concluyó insistiendo en que lo único que necesitan las 150 familias implicadas es apoyo institucional para esclarecer los hechos y no ser el centro de una disputa por el voto.