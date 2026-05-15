MADRID – El proceso para la modificación de la Carta Magna española encara su recta final. El Rey Felipe VI sancionará el próximo martes 19 de mayo, en el Palacio de la Zarzuela, la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española. Con su firma, el jefe del Estado autorizará la entrada en vigor del nuevo texto que otorgará a la isla de Formentera un senador propio, permitiéndole desvincularse del ‘tándem’ electoral que mantenía hasta ahora con Ibiza.

Según ha informado la Casa del Rey, el acto oficial de la firma está previsto para las 9:30 horas de la mañana del próximo martes.

Una tramitación por la «vía exprés»

Esta reforma constitucional llega después de que el Pleno del Senado le diera la «luz verde» definitiva el pasado 22 de abril. La propuesta original surgió del Parlamento de las Illes Balears y se ha gestionado mediante un procedimiento de urgencia en las Cortes Generales.

Durante su paso por el Congreso de los Diputados, el texto sufrió una pequeña modificación técnica respecto a la propuesta balear: se introdujo un matiz para que en la redacción final de la Constitución se mantenga el topónimo oficial de Ibiza en castellano, en lugar de la denominación en catalán (Eivissa) que había planteado inicialmente la Cámara autonómica.

Con este cambio, el nuevo apartado 3 del artículo 69 de la Constitución detallará que corresponde un senador de manera individualizada a las islas de Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Entrada en vigor en las próximas elecciones

A pesar de la inminente firma del monarca, la representación propia de Formentera no será inmediata. La reforma incluye una disposición adicional única que especifica que la eficacia de esta nueva circunscripción electoral quedará «demorada» hasta la convocatoria de las próximas elecciones al Senado que se celebren tras la entrada en vigor del texto.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el Parlamento balear ha defendido que esta modificación constitucional busca que el Senado reconozca de manera efectiva «las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España», equiparando en este sentido el archipiélago balear con el canario en términos de representatividad insular.