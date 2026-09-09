El técnico argentino analiza el estreno europeo en Anfield, confirma que Julián Álvarez empezará en el banquillo y destaca el estilo del nuevo Liverpool de Andoni Iraola tras la derrota en Bilbao

Diego Pablo Simeone ofreció la primera rueda de prensa de la temporada en la Champions League para analizar el debut del Atlético de Madrid frente al Liverpool. Tras el tropiezo sufrido en San Mamés ante el Athletic Club, el entrenador argentino hizo hincapié en la necesidad de mantener la motivación dentro del vestuario. Durante su comparecencia, el preparador colchonero sentó las bases del reto que afronta la entidad rojiblanca en una edición continental especialmente marcada por la sede de la gran final, al tiempo que confirmó decisiones tácticas relevantes, como la suplencia de Julián Álvarez en Anfield.

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El sueño de disputar la final de la Champions en el Estadio Metropolitano

La presente edición de la máxima competición europea de clubes reviste un carácter de máxima relevancia para la entidad madrileña. La designación del Estadio Metropolitano como escenario para la disputa del partido por el título supone un estímulo prioritario en la planificación del equipo rojiblanco.

Simeone no ocultó la trascendencia que tiene para el proyecto deportivo alcanzar dicha cita. «Para el club es muy importante que juguemos ese partido. Para eso tenemos que trabajar mucho. Aún tenemos que adaptarnos; llegaron nuevos fichajes, luego estuvo el tema con Julián. Algunos llegaron tarde del Mundial, aunque haya gente que no lo tenga en cuenta. Tenemos que ir encontrándonos», explicó el preparador sobre el proceso de acoplamiento de la plantilla.

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El análisis del Liverpool de Andoni Iraola y el inicio en Anfield

En el banquillo rival estará un técnico bien conocido por la entidad colchonera. El Liverpool inicia una nueva etapa bajo las directrices tácticas de Andoni Iraola, un estilo de juego sobre el que Simeone ofreció su valoración tras analizar los primeros compromisos del conjunto inglés.

«Todos queremos dominar, pero el juego real es otra cosa. He visto que está intentando transmitir lo mismo que en otros equipos. Están involucrados en lo táctico, aunque eso lleve tiempo. Iraola es importante y sabe lo que quiere», señaló el entrenador del Atlético de Madrid sobre la propuesta de su oponente.

Respecto al choque en territorio británico, Simeone quiso dar por superado el último tropiezo liguero e insistió en la máxima exigencia que requerirá el duelo europeo. «No corresponde eso a lo que nos ocurrió en Bilbao. Fue desatención. Perdimos un partido que teníamos controlado. Sin duda, el partido ante el Liverpool tendrá un inicio trepidante y habrá que ver si estamos preparados para la Champions», aseveró.

Julián Álvarez volverá a ser suplente y actualización sobre Sorloth

Uno de los focos de la comparecencia estuvo centrado en la titularidad de Julián Álvarez. Después de haber disputado únicamente la segunda parte en San Mamés, las dudas sobre su presencia en el once inicial quedaron despejadas por el propio técnico, quien confirmó que el delantero argentino arrancará el duelo entre los suplentes.

«En principio, Jonathan llegó hace poco. Julián llegó hace poco y el otro día no pudo participar. No lo veo para mañana, pero nos ayudará durante el partido», argumentó Simeone para justificar la dosificación del atacante.

Por último, el preparador rojiblanco se refirió a la situación de Alexander Sorloth, quien no formó parte de la expedición a tierras británicas. «Está en Madrid recuperándose. Es importante para nosotros porque nos da referencia, independiente de cuánto juegue. Esperamos que vuelva pronto para ayudarnos», concluyó el entrenador argentino.