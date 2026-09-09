La leyenda del Real Madrid analiza el triunfo ante el Inter en su estreno como comentarista, elogia la actuación de Courtois como el mejor portero del mundo y valora la propuesta táctica de Mourinho

El Santiago Bernabéu vivió un choque de emociones en la primera jornada de la Champions League. A pesar de la victoria lograda por el Real Madrid ante el Inter de Milán, la actuación de Vinicius Junior no estuvo exenta de polémica tras marcharse del terreno de juego entre el runrún y los pitos de una parte de la grada. La situación generada en el coliseo blanco no pasó desapercibida para Raúl González Blanco, quien en su estreno como comentarista quiso salir al paso para defender públicamente al atacante brasileño y lanzar un mensaje de calma hacia el madridismo sobre la entrega del internacional.

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Raúl analiza la actuación de Vinicius y el nivel de exigencia del público blanco

Durante su intervención tras el encuentro, la leyenda madridista puso en valor el esfuerzo táctico realizado por el delantero a lo largo del choque. «Estuvo muy comprometido defensivamente. Ha sumado mucho y ha defendido como uno más. No ha estado del todo fino arriba y luego Mourinho le ha felicitado. Pero tiene que saber que el público del Bernabéu es muy exigente y quiere siempre lo máximo», explicó Raúl para contextualizar la reacción del coliseo de Chamartín ante la falta de acierto en el último tramo de campo.

A pesar de los murmullos escuchados en el feudo blanco, el exfutbolista confía en una pronta recuperación en el rendimiento del extremo. «Tampoco está en su mejor momento, pero seguro que en 1-2 semanas volverá a su máximo nivel. Es un jugador que no se rinde y siempre intenta estar lo mejor posible», afirmó, remarcando la capacidad de trabajo del futbolista sudamericano para revertir la situación en los próximos compromisos.

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Raúl González Blanco, nuevo fichaje estrella para Noche de Champions de @MovistarPlus.



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Máximos elogios para Courtois: «No hay ningún guardameta igual en el planeta»

Junto a la figura de Vinicius, otro de los grandes nombres propios del choque ante el cuadro italiano fue Thibaut Courtois. El portero belga completó una actuación brillante bajo los palos, realizando paradas de mérito que resultaron determinantes para frenar las acometidas del ataque del Inter y sostener la ventaja de los suyos.

Raúl González no ahorró en elogios hacia la figura del cancerbero, al que sitúa en el escalón más alto del fútbol mundial. «Fue uno de los mejores del partido. Ha estado a un nivel muy grande estas últimas temporadas. Siempre ha estado cuando se le ha necesitado. Ha mantenido al equipo vivo. Creo que es una pieza fundamental y da el equilibrio de un equipo para no solo conseguir triunfos, sino ganar títulos al final del año», aseveró el exjugador.

Balance positivo del Real Madrid de Mourinho y la ausencia de Arda Güler

En el análisis global de la contienda, Raúl sacó una lectura positiva del debut en la máxima competición europea del Real Madrid adiestrado por Mourinho. El exdelantero remarcó el volumen de ocasiones generado por el conjunto blanco antes de encajar el gol del equipo transalpino. «Lo mejor es que se han conseguido los tres puntos; no ha sido fácil porque el Inter es un equipo con una estructura muy trabajada y el Madrid tenía bajas en el centro del campo. Llegaron los goles del Madrid por errores en la salida; luego ha tenido ocasiones muy claras y ese gol del Inter ha hecho que al final haya incertidumbre, pero resultado bueno para empezar la andadura», detalló sobre el desarrollo del partido.

Finalmente, al abordar el rendimiento del centro del campo madridista, el nuevo comentarista hizo hincapié en la falta de un futbolista con una visión de juego determinada sobre el césped, señalando el nombre del internacional turco Arda Güler. «Faltó un perfil como el suyo. Tiene mucha ilusión y está muy motivado. Es el que puede dar pases a los de arriba junto con Bernardo Silva. Ambos tienen experiencia y, según se vaya adaptando al rendimiento, todo será mucho mejor», concluyó en su análisis de la plantilla madrileña.