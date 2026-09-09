El técnico del Real Madrid valora el triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán en la primera jornada de la fase de liga de la Champions y sale en defensa del atacante brasileño tras la pitada del Santiago Bernabéu

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu tras la victoria del Real Madrid frente al Inter de Milán (2-1) en el debut de la fase de liga de la Champions League. A pesar de lograr los tres puntos gracias a las dianas convertidas por Kylian Mbappé y Fede Valverde, el feudo madridista despidió el encuentro con un notable enfado con el equipo, focalizado en una sonora pitada dirigida a Vinicius Junior. Ante esta situación, el entrenador portugués compareció para analizar un choque que calificó de «loco», defender el trabajo realizado por sus futbolistas y respaldar la actitud del delantero brasileño.

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«Ha sido un partido loco y comprendo las críticas, pero ha podido acabar 7-6»

El preparador madridista comenzó su intervención analizando la dinámica de un enfrentamiento de alta exigencia que careció de dominio absoluto por parte de ninguno de los dos contendientes sobre el terreno de juego. «Prefiero decir que ha sido un partido loco. Entiendo las críticas cuando el partido es así, cuando ha terminado 2-1, pero ha podido acabar 7-6. Además, teníamos enfrente a un equipo muy fuerte y nuestro centro del campo estaba debilitado. No teníamos muchas soluciones ante el cansancio. Hemos tenido ocasiones para hacer el tercero antes del descanso y quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena. Elegimos con quién, a quién y cómo presionar. Eso es trabajo. No todo son críticas», arrancó el preparador blanco.

Mourinho insistió en la dificultad táctica planteada por el conjunto italiano, destacando las constantes alternancias en las áreas y la actuación del guardameta Thibaut Courtois. «Ellos tampoco han tenido el control. Nosotros no lo hemos tenido, pero ellos tampoco. El partido no nos ha permitido controlar, aunque el Inter tampoco lo ha conseguido. Courtois ha parado mucho, pero ¿cuánto hemos fallado nosotros? Ha sido un gran partido», subrayó el entrenador luso para poner en valor las oportunidades generadas.

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Ajustes tácticos, el tanto de Fede Valverde y el valor de los tres puntos

A la hora de profundizar en el desarrollo del choque y en las sustituciones realizadas durante el transcurso del duelo, Mourinho justificó los tiempos de intervención desde el banquillo por la escasez de alternativas disponibles. «Me habría gustado hacer antes los cambios, pero no teníamos muchas opciones. Cuando hemos estado compactos, hemos estado muy bien. El gol de Valverde no es casualidad, es interpretación. Hemos jugado contra un gran equipo que tenía mil alternativas. Ha sido un partido durísimo, pero quedan tres puntos menos para clasificarnos. Era importante sumar esta victoria», detalló el técnico madridista sobre la trascendencia del resultado cosechado.

Respaldo cerrado a Vinicius Junior tras los pitos del coliseo blanco

Uno de los puntos clave de la comparecencia fue la postura del técnico ante la bronca de la grada hacia Vinicius Junior. Mourinho quiso arropar al atacante sudamericano valorando su esfuerzo táctico sobre el césped. «Ha trabajado muchísimo. Yo lo sé y todos sabemos que todavía no es el Vinicius que mata en el uno contra uno, pero trabaja mucho. El que trabaja mucho merece respeto. Yo no critico a la afición. Hablo como entrenador y desde mi relación con él. Merece todo mi respeto», manifestó de forma tajante.

Pitada del Bernabéu a Vinicius, pese a que Mourinho le aplaude.@realfrance_fr pic.twitter.com/CwpjbbnYZm — Damián (@damiancasol) September 8, 2026

En este sentido, el entrenador del Real Madrid remarcó el grado de compromiso del jugador a pesar de no atravesar su mejor momento de forma. «Es cierto que todavía no está a tope, pero es el primero que lo sabe y trabaja para mejorar. Trabaja más que nunca y, cuando no ha podido defender, ha sido por fatiga. Ha mostrado una entrega muy buena durante el encuentro. Yo respeto mucho al Vinicius que me he encontrado. Ya llegará el momento en el que vuelva a decidir y ganar partidos», sentenció el portugués para zanjar la controversia.

Elogios a Trent Alexander-Arnold, agradecimiento a Tchouaméni y la exigencia del Bernabéu

Para concluir su análisis, Mourinho tuvo palabras de reconocimiento para la labor realizada en la medular por Trent Alexander-Arnold, situado en el centro del campo, y quiso agradecer públicamente el esfuerzo realizado por Aurélien Tchouaméni para participar en el choque a pesar de su inactividad previa: «Le doy las gracias, porque lo que visteis fue para engañar, ya que no toca un balón desde las semifinales del Mundial».

Finalmente, el entrenador madridista contextualizó la reacción del público comparando la presión interna con el reciente compromiso liguero. «Hace un par de días jugamos en Sevilla contra el Betis y sufrieron muchísimo. El Betis es un gran club, pero el Real Madrid tiene otro tipo de exigencia. Yo no estoy enfadado con nadie», concluyó el técnico portugués tras asegurar la primera victoria continental del curso.