Sophos ha lanzado hoy Sophos CISO Advantage, una solución basada en inteligencia artificial agéntica que conecta las operaciones de seguridad con la estrategia de seguridad.

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La solución proporciona a las organizaciones una visión clara de su riesgo cibernético, un plan priorizado para reducirlo y pruebas cuantificables del progreso.

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Sophos CISO Advantage estará disponible a partir de octubre de 2026 en Norteamérica, Reino Unido y el resto de Europa, ya sea como licencia anual o suscripción mensual.

Esta nueva oferta evalúa el entorno de una organización y ofrece una hoja de ruta priorizada para corregir vulnerabilidades a una velocidad que los expertos humanos no pueden alcanzar.

Sophos CISO Advantage no solo ayuda a las organizaciones sin CISO, sino que también proporciona a aquellos que tienen esta figura un mecanismo para demostrar la eficacia de sus controles ante juntas directivas y organismos reguladores.