La empresa de limpieza Servilimpce ha sido galardonada con una mención especial por parte de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente. Este reconocimiento tiene como objetivo valorar el esfuerzo y la profesionalidad demostrada por la empresa en su labor diaria.

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El premio, denominado Manuel Baena Lozano, destaca la dedicación de Servilimpce en la mejora del entorno urbano de Ceuta. La asociación resalta que la empresa ha mantenido un compromiso constante con la calidad y la sostenibilidad en sus servicios de limpieza.

Este tipo de reconocimientos son esenciales para motivar a las empresas a continuar mejorando y a ampliar sus esfuerzos en el ámbito ambiental. La labor de limpieza no solo contribuye a la estética de la ciudad, sino también a la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes.

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La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo próximamente, donde se espera una participación destacada de distintas entidades involucradas en la gestión pública y medioambiental en todo el país.

El compromiso de Servilimpce con la ciudad de Ceuta es un ejemplo a seguir, demostrando que las buenas prácticas en gestión de residuos y limpieza tienen un impacto positivo en la comunidad.

Con este reconocimiento, Servilimpce refuerza su posición como líder en el sector de limpieza y medio ambiente en la región, promoviendo un futuro más limpio y sostenible para todos los ceutíes.