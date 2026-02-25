La Cruz Roja ha dado a conocer el resultado del sorteo celebrado este miércoles, 25 de febrero de 2026, en la ciudad autónoma.

El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta correspondiente a hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, ha sido el 495.

Esta cifra, el 495, es conocida popularmente en el argot de los sorteos como «El Pavo», sobrenombre que ha marcado la jornada de fortuna en la ciudad. Los poseedores de los boletos con esta combinación podrán gestionar sus premios a través de los canales habituales de la institución.

El sorteo de la Cruz Roja representa una de las citas asistenciales más relevantes, ya que la recaudación obtenida se destina íntegramente a la financiación de los proyectos sociales y de ayuda humanitaria que la entidad desarrolla de forma permanente en Ceuta.

Desde la organización se recuerda a todos los participantes la conveniencia de verificar sus boletos para confirmar si han resultado agraciados con el número 495, protagonista de este último miércoles de febrero.