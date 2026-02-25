La rodilla izquierda del astro francés dice «basta». Kylian Mbappé no estará en la vuelta contra las Águilas y se perderá también el duelo ante el Getafe. Arbeloa recurre a un «repóker» de canteranos para completar la convocatoria.

Se acabó la incertidumbre. El halo de esperanza que el Real Madrid mantenía ayer se ha desvanecido esta mañana: Kylian Mbappé se queda fuera oficialmente. Su rodilla izquierda, que le atormenta desde el pasado 7 de diciembre, le obliga a parar de forma definitiva. Aunque Álvaro Arbeloa afirmaba ayer que el jugador estaba «para jugar», las sensaciones tras el último entrenamiento y la realidad médica han dictado sentencia.

El francés no solo se perderá el trascendental duelo de vuelta contra el Benfica, sino que también causará baja este lunes frente al Getafe. Según ha podido saber este medio, su regreso está marcado en el calendario para el partido contra el Celta, cerrando así un ciclo de 80 días de molestias constantes.

Unos números «cristianescos» que exigen respiro

La baja de Mbappé es un golpe durísimo en lo estadístico, pero lógica en lo físico. El delantero acumula 2.842 minutos en lo que va de curso, una cifra solo superada en la plantilla por Courtois y Fede Valverde. Su rendimiento, pese al dolor, ha sido estratosférico:

38 goles y 6 asistencias en 33 partidos.

y 6 asistencias en 33 partidos. Promedio de un gol cada 74,8 minutos .

. 59 goles en el año natural, igualando los registros históricos de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la falta de explosividad en los últimos encuentros era la prueba evidente de que la articulación necesitaba reposo. Tras disputar los 90 minutos ante Alavés, Sevilla y Talavera lejos del 100%, el cuerpo técnico ha decidido que no se puede arriesgar más, especialmente con el Mundial en el horizonte.

La Fábrica al rescate

Con una enfermería colapsada por las bajas de Huijsen, Militao, Bellingham, Ceballos y Rodrygo, Arbeloa ha tenido que mirar directamente a Valdebebas. Hasta cinco canteranos completan la expedición blanca:

Fran González: Como tercer portero habitual.

Como tercer portero habitual. Thiago, Manuel Ángel y Cestero: Refuerzos necesarios para una medular bajo mínimos.

Refuerzos necesarios para una medular bajo mínimos. Palacios: La opción para agitar el ataque ante la ausencia de Kylian.

La llamada de los «mayores» tiene un efecto colateral: Cestero y Thiago no podrán estar presentes hoy en el duelo crucial de la Youth League contra el Chelsea (16:00), donde su presencia se antojaba capital. El Real Madrid se la juega en Europa sin su gran estrella, pero con el orgullo de La Fábrica como bandera.