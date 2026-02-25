El sindicato se dirige a la Audiencia Provincial de Badajoz tras constatar que David Azagra ha proporcionado la dirección del despacho de su abogado para las citaciones del juicio.

El procedimiento judicial en torno a la figura de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sumado este miércoles, 25 de febrero de 2026, un nuevo capítulo procesal. El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación en la causa, ha solicitado formalmente a la Audiencia Provincial de Badajoz que se proceda a la «búsqueda y captura» del procesado, conocido artísticamente como David Azagra, en el supuesto de que persista en no facilitar un domicilio propio para ser citado.

La petición, formulada ante la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz, se produce tras tener conocimiento de que la dirección facilitada por el músico corresponde, en realidad, al despacho de su abogado. En el escrito presentado, el sindicato que dirige Miguel Bernad solicita que, de acuerdo con el artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), se actúe por vía de requisitoria si el investigado vuelve a proporcionar un domicilio ajeno o desatiende los requerimientos del tribunal.

Delitos de prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez se encuentra procesado por la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La causa investiga las presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz en abril de 2023, cuando fue nombrado jefe de la Oficina de Artes Escénicas con un salario anual superior a los 55.000 euros. El proceso judicial trata de esclarecer si dicho puesto fue creado a medida, dada la supuesta ausencia de funciones claras y de presencia efectiva en la institución provincial.

Junto al hermano del jefe del Ejecutivo, también se encuentra procesado Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE en Extremadura. El calendario judicial ya está fijado: los días 28 y 29 de mayo están reservados para la declaración de los once acusados, mientras que a principios de junio comparecerán una treintena de testigos, entre ellos directores de conservatorios y agentes de la Guardia Civil.

Un proceso con amplia representación de acusaciones

El caso ha despertado un interés jurídico excepcional, reflejado en la cantidad de entidades que ejercen la acción penal. Además de Manos Limpias, figuran como acusaciones el Partido Popular, Vox, la Fundación Abogados Cristianos, HazteOír.org, Liberum e Iustitia Europa. Una reciente resolución del 24 de febrero ha confirmado que tanto el PP como Vox tienen acceso pleno al sistema informático Horus para el seguimiento de todas las actuaciones.

Este avance hacia la fase de juicio oral se produce después de que, el pasado 8 de enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimara por unanimidad la recusación planteada por varios acusados contra los magistrados de la Sección Primera, ratificando la imparcialidad objetiva del tribunal encargado de juzgar la causa que afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno.