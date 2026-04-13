El número 644, «El Escapulario», abre la semana de premios en la ciudad autónoma

La Cruz Roja de Ceuta ha comenzado la semana con la celebración de su tradicional sorteo benéfico este lunes 13 de abril de 2026. Como cada tarde, la expectación ha crecido entre los ceutíes que colaboran con esta causa solidaria, cuyo objetivo principal es sostener los proyectos sociales y de emergencia que la institución desarrolla en la zona.

En esta jornada, el azar ha querido que el número premiado coincida con una de las figuras más tradicionales y devotas del lenguaje popular de este sorteo, aportando un matiz especial al inicio de la actividad semanal.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el acto realizado en la sede de la organización, el número afortunado de hoy lunes ha sido:

Número premiado: 644

Dentro del cancionero popular y la tradición oral que rodea a este sorteo diario en Ceuta, el 644 es conocido bajo el sobrenombre de «El Escapulario». Los portadores de este número ya pueden celebrar su acierto tras el anuncio oficial en los puntos de venta autorizados.

Destino de la recaudación

Cada boleto de la Cruz Roja vendido representa un impulso vital para la labor humanitaria en Ceuta. Los fondos recaudados hoy se destinarán a:

Asistencia a mayores: Programas de acompañamiento y teleasistencia domiciliaria.

Programas de acompañamiento y teleasistencia domiciliaria. Juventud: Refuerzo escolar y actividades de inclusión para menores en riesgo.

Refuerzo escolar y actividades de inclusión para menores en riesgo. Socorros y Emergencias: Mantenimiento de las unidades de primera respuesta ante cualquier incidencia en la ciudad.

Mantenimiento de las unidades de primera respuesta ante cualquier incidencia en la ciudad. Atención integral: Ayuda directa a familias vulnerables para cubrir necesidades básicas.

¿Cómo reclamar el premio?

Para realizar el cobro del premio correspondiente al número 644, los agraciados deben acudir con su boleto original a la sede central de Cruz Roja Ceuta o informarse en los puntos de venta oficiales. Es indispensable que el resguardo se conserve en perfecto estado, ya que es el único justificante válido para el abono del importe.

La Cruz Roja agradece nuevamente la generosidad de los ciudadanos, cuya participación constante permite transformar el azar en ayuda real para quienes más lo necesitan.