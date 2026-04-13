El formato estrella de Mediaset regresa este lunes a las 21:45 horas con Sandra Barneda y una triple emisión semanal que marcará la pauta del ‘prime time’ y el ‘access’.

La televisión lineal y el entorno digital vuelven a converger con el estreno de la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’. Mediaset España pone en marcha su maquinaria más rentable para intentar revalidar el éxito de audiencia, especialmente entre el público joven, con una propuesta que refuerza su presencia en la parrilla de Telecinco y su apuesta por el consumo bajo demanda.

El programa, que mantiene a Sandra Barneda como maestra de ceremonias, arranca hoy, lunes 13 de abril, a las 21:45 horas. Esta primera gala de estreno se extenderá durante el horario estelar hasta la madrugada. No obstante, la estrategia de programación de esta temporada destaca por su intensidad: por segundo año consecutivo, el formato contará con una triple emisión semanal. Los martes y los miércoles, el programa ocupará la franja del access prime time, comenzando también a las 21:45 horas y finalizando en torno a las 23:00 horas, sirviendo de antesala a otros espacios de la cadena como ‘Supervivientes’ y ‘First Dates Gourmet’.

Dónde ver ‘La isla de las tentaciones’ en internet

Para aquellos espectadores que opten por el consumo no lineal, el reality contará con una presencia destacada en el ecosistema digital de la compañía. Los episodios completos y diversos contenidos adicionales estarán disponibles de forma gratuita a través de la plataforma Mediaset Infinity.

Además, la oferta digital se completará a partir del 24 de abril, fecha en la que comenzará a emitirse en exclusiva en dicha plataforma ‘El debate de las tentaciones’. Este espacio, también conducido por Barneda cada viernes, se presenta como una pieza fundamental para los seguidores del formato, ya que incluirá material inédito, avances de las próximas entregas y la participación directa de los protagonistas de la edición.

Cinco parejas y un giro histórico en la mecánica

La décima entrega del programa pone a prueba la fidelidad de cinco parejas: Julia y Luis, Ainhoa y Álex, Nerea y Jose, Leila y Atamán, y Mar y Christian. Con relaciones que oscilan entre un año y una década de duración, los participantes convivirán por separado con un grupo de 16 solteros, a los que se incorporarán los denominados «tentadores VIP».

La gran novedad de esta edición, que rompe con la dinámica tradicional basada en la incertidumbre, reside en el arranque de la convivencia: las chicas podrán ver imágenes en directo de lo que suceda en la villa de los chicos durante su primera fiesta. Este cambio en los códigos del programa busca dinamizar la respuesta de las parejas desde el primer minuto.

El reto para Telecinco es mayúsculo tras los resultados de la novena edición, que cerró con un 16,2% de cuota media de pantalla y un dominio absoluto en el sector joven, alcanzando el 36,9% de share. Con más de 1.000 millones de visualizaciones acumuladas en redes sociales, el formato se confirma como el gran pilar del entretenimiento digital en España.