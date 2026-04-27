El número 139, «El Toro», abre con fuerza la última semana de abril

La Cruz Roja de Ceuta ha retomado su tradicional sorteo diario este lunes 27 de abril de 2026. Como es habitual en el inicio de la semana, la expectación ha sido máxima en las calles de la ciudad autónoma, donde este sorteo no solo representa una oportunidad para la fortuna, sino un pilar fundamental para el sostenimiento de la labor humanitaria local.

En esta jornada, el azar ha señalado un número cuyo apodo popular evoca nobleza y potencia en el glosario tradicional ceutí.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras la extracción oficial realizada esta tarde, el número ganador ha sido:

Número premiado: 139

En la tradición de las «motas» o nombres que los participantes y vendedores utilizan para identificar cada cifra, el 139 es conocido popularmente como «El Toro». Aquellos que posean el boleto con esta combinación pueden proceder a verificar su premio.

Solidaridad en cada boleto

La recaudación obtenida este lunes permite que la Cruz Roja de Ceuta continúe desplegando su red de protección social. Gracias a tu participación, hoy se impulsan proyectos como:

Socorros y Emergencias: Cobertura sanitaria en eventos y mantenimiento de la flota de ambulancias.

Cobertura sanitaria en eventos y mantenimiento de la flota de ambulancias. Apoyo a la Tercera Edad: Servicios de acompañamiento para paliar la soledad y teleasistencia.

Servicios de acompañamiento para paliar la soledad y teleasistencia. Inclusión Social: Reparto de productos de primera necesidad a familias vulnerables de la ciudad.

Reparto de productos de primera necesidad a familias vulnerables de la ciudad. Juventud: Programas de meriendas y apoyo educativo para menores en riesgo de exclusión.

¿Cómo cobrar el premio?

Si eres el poseedor del número 139, puedes gestionar el cobro de la siguiente manera:

Sede de Cruz Roja: Acude a la oficina central de la Cruz Roja Española en Ceuta. Puntos de Venta: Los vendedores oficiales autorizados pueden facilitarte la información necesaria para el cobro. Conservación: Es estrictamente necesario presentar el boleto original. Asegúrate de que el papel esté en buen estado, ya que es el único documento que acredita el derecho al premio.

Desde la Cruz Roja de Ceuta agradecemos profundamente el compromiso de los ceutíes. Con vuestra ayuda, la solidaridad sigue siendo el motor de nuestra ciudad.