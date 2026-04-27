El Manchester United se enfrenta al Brentford en un nuevo duelo de la Premier League, en un partido que se disputará hoy en Old Trafford y que puede resultar clave para ambos equipos en la clasificación.

El encuentro se jugará a las 21:00 horas (hora peninsular española), en una jornada que vuelve a centrar la atención en la competición inglesa.

Horario del Manchester United – Brentford

Fecha: hoy

hoy Hora: 21:00 horas en España

Estadio: Old Trafford (Manchester)

Old Trafford (Manchester) Competición: Premier League

Dónde ver el Manchester United – Brentford en TV y online

El partido podrá verse en directo en España a través de:

DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de la Premier League

También estará disponible en streaming a través de la aplicación oficial de DAZN, permitiendo seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.

Previa del partido

El Manchester United afronta el choque con la necesidad de sumar tres puntos ante su afición. El conjunto de Old Trafford buscará hacerse fuerte en casa y mejorar su rendimiento en una temporada irregular.

Por su parte, el Brentford llega con la intención de puntuar a domicilio y seguir demostrando su competitividad ante rivales de mayor entidad. El equipo londinense tratará de aprovechar los espacios y castigar cualquier error del rival.

Claves del encuentro

El factor Old Trafford , donde el United suele elevar su nivel

, donde el United suele elevar su nivel La solidez del Brentford como visitante

La eficacia en las áreas , determinante en partidos igualados

, determinante en partidos igualados La necesidad de puntos en este tramo de la temporada

El Manchester United – Brentford se presenta como un duelo atractivo dentro de la jornada de Premier League, con dos equipos que necesitan sumar y que buscarán imponer su estilo desde el inicio.