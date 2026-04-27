La nueva entrega de la precuela de ‘Juego de tronos’ llegará el 22 de junio con Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke de nuevo al frente del reparto

HBO Max ya ha marcado en el calendario el regreso de ‘La casa del dragón’. La tercera temporada de la serie se estrenará en España el 22 de junio de 2026, después de que HBO haya confirmado su lanzamiento en Estados Unidos para el 21 de junio a las 21.00 horas, horario que por diferencia horaria sitúa su llegada española al día siguiente. La nueva entrega estará formada por ocho episodios, con emisión semanal hasta completar la temporada durante el verano.

La ficción volverá a adentrarse en la historia de la Casa Targaryen, el poderoso linaje que protagoniza esta precuela ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos de ‘Juego de tronos’. Basada en el universo creado por George R. R. Martin y en el libro ‘Fuego y sangre’, la serie retomará la guerra civil que divide a la familia Targaryen y que amenaza con cambiar para siempre el equilibrio de poder en Poniente.

La temporada 3 mantiene a Ryan Condal como cocreador, showrunner y productor ejecutivo. Junto a él figura de nuevo George R. R. Martin como cocreador y productor ejecutivo, mientras que la producción ejecutiva también contará con Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

En el reparto principal regresan varios de los rostros más reconocibles de la serie. Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke volverán a situarse en el centro de una trama marcada por las alianzas, las traiciones y la lucha por el Trono de Hierro. También repetirán Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

La nueva tanda de capítulos incorporará además nombres como James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane, ampliando así el tablero político y familiar de una historia cada vez más próxima al estallido total de la conocida Danza de los Dragones.

Con esta tercera temporada, ‘La casa del dragón’ busca reforzar su posición como uno de los grandes títulos del universo de Poniente en HBO. Tras el creciente enfrentamiento entre los bandos Targaryen, los nuevos episodios prometen profundizar en una de las etapas más violentas y decisivas de la historia de Westeros, con dragones, ambición dinástica y una guerra familiar llamada a dejar cicatrices irreversibles en los Siete Reinos.