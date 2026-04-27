El RCD Espanyol recibe este martes al Levante UD en el RCDE Stadium, en un partido correspondiente a LaLiga EA Sports que comenzará a las 21:00 horas. El encuentro llega en un momento importante para ambos equipos, necesitados de sumar para reforzar sus objetivos en la clasificación.

El conjunto blanquiazul afronta la cita con la obligación de hacer valer el factor campo. Ante su afición, el Espanyol buscará imponer ritmo desde el inicio y convertir su estadio en un argumento decisivo para quedarse con los tres puntos.

El Levante, por su parte, llega a Barcelona con la intención de competir lejos de casa y aprovechar cualquier concesión del rival. El equipo valenciano tratará de mantener el orden defensivo y buscar sus opciones en ataque en un partido que se prevé muy disputado.

El choque podrá seguirse en directo a través de los operadores con derechos de emisión de LaLiga EA Sports, entre ellos Movistar Plus+ y DAZN LaLiga, además de sus respectivas plataformas digitales.

Más allá del resultado, el Espanyol-Levante aparece como uno de los encuentros destacados de la jornada por la importancia de los puntos en juego. La eficacia en las áreas, la presión del calendario y la capacidad de ambos equipos para gestionar los momentos del partido pueden marcar el desenlace.