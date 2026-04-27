Telecinco ha recogido el testimonio de Kiko Jiménez después de que la justicia archivara la demanda que Gloria Camila interpuso contra él en 2024 por presunto maltrato psicológico.

El novio de Sofía Suescun se ha mostrado aliviado tras conocer la resolución judicial. Según explicó el programa Fiesta, Kiko “respira tranquilo” y está satisfecho con la decisión, aunque asegura que el proceso le ha provocado un gran desgaste personal y familiar.

Jiménez lamenta haber sido “señalado públicamente” durante este tiempo y sostiene que varias marcas dejaron de trabajar con él por la imagen generada a raíz de la denuncia. También expresó su dolor porque su abuelo falleció sin conocer el desenlace del caso.

Según se comentó en el programa, la jueza no habría encontrado indicios suficientes para acusarlo penalmente. El conflicto, de acuerdo con la interpretación trasladada en Telecinco, estaría vinculado al deterioro de la relación sentimental entre ambos.

Gloria Camila, por su parte, ya ha anunciado que recurrirá la decisión por recomendación de sus abogados. Su entorno defiende que el archivo de una causa no invalida el relato de una persona que se considera víctima.

El caso, por tanto, no queda cerrado del todo. Kiko Jiménez también estaría valorando emprender acciones legales contra Gloria Camila cuando finalice el proceso, al asegurar que cuenta con pruebas y testigos para defender que la denuncia es falsa.