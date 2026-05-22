El palacio vive el cambio de estatus de Vera como invitada por orden del marqués de Luján, mientras Pía intenta detener la marcha de Curro para revelarle la verdad sobre Leocadia

La serie diaria de Televisión Española, ‘La Promesa’, despide la semana este viernes, 22 de mayo, con la emisión de su capítulo 840. Una entrega de alta intensidad dramática que clausura unos días marcados por las confesiones y los secretos en el palacio. El episodio de hoy estará condicionado de manera definitiva por el viaje de Curro hacia la capital y por las sospechas que recaen sobre el estado de Estefanía, en un contexto de tensiones crecientes tanto en la zona noble como en el área del servicio.

Alonso altera el estatus de Vera y apoya el viaje de Curro a Madrid

El transcurso de los hechos en el palacio da un vuelco notable tras la revelación sobre Vera que impactó a toda la familia y provocó la indignación de Cristóbal. En el capítulo de este viernes, el marqués de Luján, Alonso, toma una determinación drástica al obligar a Vera a abandonar sus tareas habituales como doncella. A pesar de la profunda incomodidad que esta situación genera en la joven, Vera pasará a ser una invitada más dentro de ‘La Promesa’.

Por otra parte, la marcha de Curro a Madrid desencadena un nuevo foco de conflicto. Leocadia manifiesta su absoluto rechazo y pone el grito en el cielo al enterarse de las intenciones de Ángela, quien desea acompañar al joven en su traslado a la capital. Pese a la oposición de Leocadia, el marqués Alonso ofrece su apoyo a los jóvenes, lo que propicia que ambos emprendan el viaje juntos. Cabe recordar que, como último recurso, Alonso ya había entregado a Curro una carta secreta dirigida al Rey.

En paralelo, Manuel consigue recuperar parte de la complicidad perdida con Julieta, quien se encontraba distanciada tras haberle ocultado información. El heredero decide ser transparente y le relata todo lo relativo a la amenaza de Ciro, quien previamente había exigido a Alonso y al propio Manuel la devolución de su dinero. En el plano sentimental de los señores, Adriano hace ver a Martina la necesidad imperiosa de distanciarse el uno del otro, una decisión fundamentada en el respeto hacia la figura de Jacobo.

Intrigas en el servicio y la desesperada carrera de Pía

En las dependencias del servicio, las tensiones legales y los secretos familiares amenazan con salir a la luz. Después de que Ricardo confesara a Petra que él causó de manera accidental la muerte de Ana, el mayordomo insta ahora a su hijo a mantenerse firme en la mentira. Sin embargo, Petra ejerce una fuerte presión sobre Santos con el objetivo de que denuncie a su progenitor ante las autoridades de la Guardia Civil.

La jornada también se complica para la señorita Fernández. María y Samuel comienzan a sospechar que Estefanía podría estar embarazada de Carlo, especialmente después de que ella fingiera un mareo para forzar el contacto físico con él, una situación que sume a María en la desesperación.

El clímax del episodio se produce cuando María avisa de urgencia a Pía de que Curro está a punto de partir de manera inminente hacia Madrid. Ante la noticia, Pía emprende una carrera desesperada para intentar localizarlo antes de su marcha. La mujer se niega de forma categórica a permitir que el joven abandone el palacio sin conocer la verdad oculta: que Leocadia fue la persona que acabó con la vida de Jana.