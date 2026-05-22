Antena 3 emite a las 15:45 horas el capítulo 566 de la serie, condicionado por la confesión del fundador de la perfumera sobre la muerte de Gervasio y la revelación del pasado carcelario de Salva

La serie diaria ‘Sueños de libertad’ regresa a la parrilla de Antena 3 este viernes, 22 de mayo, con la emisión de su capítulo 566. El melodrama televisivo, que cuenta en su elenco actoral con intérpretes como Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, afronta una nueva entrega marcada por las consecuencias directas de la confesión de Damián y los movimientos estratégicos de Álvaro en torno al dinero de Gabriel.

Las consecuencias de la confesión de Damián y la despedida de Nieves

El devenir de las tramas en la alta sociedad de la producción televisiva se encuentra supeditado a los últimos acontecimientos que implican al fundador de la empresa perfumera. Tras reconocer de manera explícita su culpabilidad en la muerte de Gervasio, la estrategia de Damián ha provocado un efecto adverso inmediato. Desde el instante de la admisión de los hechos, Pablo ha tomado la determinación de romper de forma definitiva el vínculo de amistad que le unía a Damián, al recibir la confesión como una grave ofensa personal.

De forma paralela a esta ruptura, los acontecimientos derivarán en el distanciamiento de otros miembros del entorno cercano. Nieves adoptará la decisión de desvincularse igualmente de Pablo. Con motivo de este alejamiento, se ha proyectado la organización de una comida y una cena especial de despedida. Sin embargo, los compromisos de Nieves se verán enturbiados por la intervención de don Agustín, quien procederá a confrontar de manera directa al personaje por los hechos relativos a la muerte de Alberto.

Ultimátum económico y revelaciones del pasado en el entorno de los Montes

Por otra parte, la trama civil y los conflictos derivados de las actividades delictivas previas se intensifican en el episodio de este viernes. Álvaro, que ya fue objeto de interrogatorio por parte de los efectivos de la Guardia Civil en relación con el robo de los camiones, mantendrá un severo enfrentamiento con Salva tras recriminarle el haber sido el autor de la acusación en su contra.

Los movimientos de Álvaro se dirigirán con posterioridad hacia Beatriz, sobre quien ejercerá una medida de presión definitiva. Mediante un ultimátum explícito, Álvaro amenazará a Beatriz con desvelar toda la información a Begoña en el supuesto de que no se le haga entrega de la parte correspondiente del dinero de Gabriel, a quien Andrés obligó previamente a dar la cara ante los empleados.

Finalmente, el ámbito familiar e interpersonal de la ficción registrará novedades de relevancia. Mientras que Marta y Fina formalizan su despedida de la vivienda de la familia Montes, Fina procederá a ejecutar una llamada de carácter misterioso. En el plano sentimental, y tras la revelación que Salva expuso a Mabel en el capítulo precedente —emitido este jueves, donde Mabel también confesó a su madre la relación sentimental entre ambos—, el joven tomará la determinación de sincerarse por completo y relatar los detalles concernientes a su pasado en prisión.