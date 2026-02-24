El reality más extremo de Telecinco regresa el próximo 5 de marzo. Jorge Javier Vázquez liderará las galas desde Madrid, mientras que María Lamela debuta como presentadora desde los Cayos Cochinos de Honduras tras la salida de Laura Madrueño.+1

La maquinaria de ‘Supervivientes 2026’ ya está en marcha. Tras la victoria de Borja González en la edición anterior, una nueva hornada de famosos se prepara para saltar del helicóptero y enfrentarse al hambre, los mosquitos y una convivencia al límite. Esta edición promete hacer historia con perfiles diversos que van desde el deporte de élite hasta el corazón y los creadores de contenido.+1

Los robinsones confirmados para Honduras

Aquí tienes la lista detallada de los concursantes que pondrán rumbo a la aventura:

Gabriela Guillén: La modelo paraguaya, madre del séptimo hijo de Bertín Osborne, debuta en los realities con un perfil competitivo y dispuesta a alejarse de las polémicas familiares. Alberto Ávila: Atleta paralímpico (subcampeón de Europa en 200m). Hará historia al ser el primer concursante con una prótesis en la pierna en participar en el formato. Claudia Chacón: Tras su paso por La isla de las tentaciones 9, la mallorquina busca demostrar su fortaleza fuera de los dramas amorosos. Alex de la Croix: Actriz de La que se avecina y cineasta. Busca ponerse a prueba en un entorno totalmente ajeno a su zona de confort. Jaime Astrain: Exfutbolista, modelo y pareja de Lidia Torrent. Un experto en competición que ya destacó en Traitors España. Paola Olmedo: Exmujer de José María Almoguera y exnuera de Carmen Borrego. Su participación genera gran expectación por los posibles dardos hacia el clan Campos. Alba Paul: Influencer y mujer de Dulceida. Se embarca en esta aventura para vivir una experiencia vital única antes de que sea «demasiado tarde». Maica Benedicto: Tras ganar Los vecinos de la casa de al lado y brillar en GH 19, la murciana llega para demostrar que su dulzura no está reñida con la dureza de la supervivencia. Ivonne Reyes: Veterana de la televisión y los realities. La venezolana asegura estar lista para aprender y darlo todo en los Cayos. Marisa Jara: La modelo internacional regresa al foco mediático para afrontar un reto que considera fundamental para su crecimiento personal. Gerard Arias: Empresario y tentador de LIDLT 9. Su reencuentro con Claudia Chacón en la isla promete ser uno de los focos de tensión de la edición. Ingrid Betancor: Periodista y creadora de contenido, dispuesta a vivir la experiencia informativa y personal de su vida. Aratz Lakuntza: Atleta de élite de 26 años. Viene con la espina clavada de un reality de supervivencia previo y con el objetivo de ganar.

Fecha de estreno y novedades

La nueva edición de ‘Supervivientes’ tiene fijado su estreno para el jueves 5 de marzo. La fecha ha sido elegida para recoger el testigo de la final de GH DÚO 4, manteniendo así el liderazgo de Mediaset en el horario estelar.

Una de las grandes novedades de este año es el cambio en la localización. Aunque se mantiene Honduras, la baja de Laura Madrueño ha dado paso a María Lamela, quien será la encargada de dirigir los juegos y las nominaciones desde la palapa, aportando aire fresco al formato.