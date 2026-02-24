En un giro judicial significativo dentro del caso que analiza las responsabilidades por las inundaciones de la DANA, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Catarroja ha dado un paso decisivo. La magistrada ha acordado elevar una exposición razonada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue formalmente a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat.
El factor del aforamiento
La decisión de la jueza responde a la condición de aforado de Mazón. Al mantener su acta como diputado en Les Corts Valencianes, el juzgado de instrucción ordinario no tiene la competencia legal para imputarlo o investigarlo directamente. Por tanto, debe ser el tribunal autonómico de mayor rango el que decida si existen indicios suficientes para proceder contra él.
Puntos clave de la resolución:
- Origen de la causa: El juzgado de Catarroja centraliza las investigaciones sobre la gestión de la emergencia que afectó gravemente a la provincia de Valencia.
- Procedimiento: La exposición razonada es un documento técnico donde la jueza detalla los indicios de criminalidad que, a su juicio, justifican que el TSJCV tome el control del caso en lo que respecta al expresident.
- Contexto político: Esta medida llega tras meses de escrutinio público sobre los tiempos de respuesta y la coordinación de los servicios de emergencia durante la jornada de la catástrofe.
Dato relevante: El TSJCV ahora deberá designar un ponente para decidir si admite a trámite la exposición y, en consecuencia, abre una causa penal contra el actual diputado.