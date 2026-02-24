En un giro judicial significativo dentro del caso que analiza las responsabilidades por las inundaciones de la DANA, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Catarroja ha dado un paso decisivo. La magistrada ha acordado elevar una exposición razonada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue formalmente a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat.

El factor del aforamiento

La decisión de la jueza responde a la condición de aforado de Mazón. Al mantener su acta como diputado en Les Corts Valencianes, el juzgado de instrucción ordinario no tiene la competencia legal para imputarlo o investigarlo directamente. Por tanto, debe ser el tribunal autonómico de mayor rango el que decida si existen indicios suficientes para proceder contra él.

Puntos clave de la resolución:

Procedimiento: La exposición razonada es un documento técnico donde la jueza detalla los indicios de criminalidad que, a su juicio, justifican que el TSJCV tome el control del caso en lo que respecta al expresident.

La exposición razonada es un documento técnico donde la jueza detalla los indicios de criminalidad que, a su juicio, justifican que el TSJCV tome el control del caso en lo que respecta al expresident. Contexto político: Esta medida llega tras meses de escrutinio público sobre los tiempos de respuesta y la coordinación de los servicios de emergencia durante la jornada de la catástrofe.