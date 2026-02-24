Casi dos años después del suceso que conmocionó a la localidad de Ribera de Arriba, la Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado su escrito de conclusiones provisionales. El Ministerio Público solicita que el acusado, un hombre de 47 años que acabó con la vida de su progenitor en abril de 2024, sea internado en un centro especializado durante un periodo de 30 años y 9 meses.

Un brote psicótico que anuló su voluntad

Tras analizar los informes periciales, la Fiscalía concluye que el acusado sufrió un brote psicótico grave y agudo en el momento de los hechos. Esta condición médica provocó una «afectación completa» de su capacidad cognitiva y volitiva, lo que técnicamente se traduce en la aplicación de la eximente completa de anomalía psíquica.

A pesar de que el tratamiento farmacológico ha remitido la fase aguda, los médicos confirman que persiste un trastorno esquizoide de la personalidad de carácter crónico, lo que hace imprescindible su control en un entorno sanitario para evitar futuros brotes.

Relato de una noche trágica

Los hechos, recogidos en el informe de la Fiscalía, se remontan a las 21:45 horas del 8 de abril de 2024:

El crimen: El acusado atacó a su padre (74 años) en el domicilio que compartían, utilizando cuchillos de cocina y un hacha.

El acusado atacó a su padre (74 años) en el domicilio que compartían, utilizando cuchillos de cocina y un hacha. El incidente en la rotonda: Tras la decapitación, se trasladó a una rotonda cercana donde se abalanzó sobre varios vehículos, agredió a conductores y lanzó la cabeza de su progenitor contra los coches hasta que fue reducido por la Guardia Civil.

Calificación jurídica

Aunque el Ministerio Público exime al hombre de responsabilidad criminal debido a su estado mental, califica los actos bajo los siguientes tipos delictivos:

Homicidio (por la muerte de su padre). Dos intentos de homicidio (por los ataques a los conductores en la carretera). Atentado contra agentes de la autoridad.