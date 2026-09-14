Las pruebas médicas desaconsejan la permanencia de la concursante tras ser evacuada tres días después del estreno del formato; un nuevo participante ocupará su plaza en ‘Tierra de Nadie’.

El programa ‘Supervivientes All Stars 2026’ ha registrado su primera baja obligada por motivos de salud apenas tres días después de haber iniciado su emisión. La concursante Alma Bollo se ha visto forzada a poner fin a su participación en el formato de Telecinco tras dictaminar los servicios médicos que la lesión que padece resulta incompatible con la exigencia y continuidad del concurso en la isla, disponiéndose de manera inmediata su traslado a España.

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La situación médica de la participante se desencadenó durante el fin de semana, cuando tuvo que ser apartada de su grupo y desalojada de su localización en la playa para ser sometida a un exhaustivo reconocimiento. Durante el proceso de atención, en el que se mostraron las imágenes de la asistencia recibida por el equipo médico mientras se encontraba tendida sobre una esterilla, la joven manifestó intensos dolores en la zona del cuello, un cuadro de mareo y falta de movilidad en las extremidades inferiores que le impedía desplazarse por sus propios medios.

El dictamen definitivo de los facultativos fue comunicado este domingo durante la emisión de la gala ‘Conexión Honduras’ por la presentadora Sandra Barneda. En una conexión realizada con la concursante —que reapareció portando un collarín— y en presencia de su madre, Raquel Bollo, se procedió a la lectura del informe oficial elaborado por los especialistas del programa.

«Tras realizar las pruebas pertinentes se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la experiencia. Por ello, se va a proceder a su trasladado a España», señalaba el texto médico leído en directo. Aunque la organización no detalló el origen exacto del traumatismo, se apunta a que la causa de la dolencia podría residir en la ejecución de su salto desde el helicóptero durante el inicio de la edición.

Los médicos desaconsejan la permanencia de Alma Bollo en @Supervivientes y será trasladada a España, la salud es lo primero 🙏🏻



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Afectada por la resolución de los médicos, Alma Bollo acogió la decisión con notables muestras de pesar por la imposibilidad de continuar en la competición, expresando sus disculpas a la audiencia y a la producción del espacio televisivo. Tras confirmarse su salida definitiva, la organización del programa ha anunciado que la plaza vacante será cubierta por un nuevo concursante, cuya incorporación oficial a la convivencia se producirá el próximo martes 15 de septiembre durante la emisión del espacio ‘Tierra de Nadie’.