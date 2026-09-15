El 15 de septiembre recuerda en España la abolición del Consejo de Ciento de Barcelona en 1714; otras efemérides de la fecha incluyen el regreso de Carlos V en 1556 y el final de la misión Cassini en 2017.

Lee tambien: Horóscopo del martes 15 de septiembre de 2026: el momento de brillar y las predicciones gratis en salud, amor y trabajo

1714: Barcelona pierde su Consejo de Ciento tras la entrada del duque de Berwick

El 15 de septiembre de 1714 se documenta la supresión del Consejo de Ciento tras la entrada en Barcelona del duque de Berwick.

La eliminación de ese órgano municipal formó parte del reordenamiento institucional posterior a la Guerra de Sucesión. Aunque Ceuta no fue escenario directo de aquel episodio, según historiadores del periodo, la centralización administrativa que se impulsó entonces contribuyó a consolidar modelos de control estatal que afectaron a todas las posesiones de la Corona, incluyendo las plazas norteafricanas.

Lee tambien: San Nicomedes de Roma: presbítero y mártir según la tradición | Santoral 15 de septiembre

1556: Carlos V regresa a España tras salir de Flesinga

El 15 de septiembre de 1556 el emperador retirado Carlos V inició su regreso a España desde Flesinga.

El retorno de Carlos V marca la retirada del monarca de la escena política europea y subraya la centralidad de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI. Para Ceuta, ciudad estratégica en el Estrecho, los movimientos de poder de la Corona condicionaron rutas comerciales y decisiones militares que repercutieron en su papel defensivo y portuario.

1186: la profecía del fin del mundo en la Carta de Toledo y la recomendación de huir

La efeméride recoge una tradición medieval que sitúa el 15 de septiembre de 1186 como el “primer día del fin del mundo” vinculado a la llamada Carta de Toledo.

Según esa fuente, la carta —atribuida a un grupo de astrólogos toledanos y dirigida al papa Clemente III— describía catástrofes y recomendaba huir a cuevas y montañas. Ese tipo de profecías muestra cómo la interpretación de fenómenos astronómicos y meteorológicos podía condicionar la conducta colectiva en la Edad Media, también en ciudades de la periferia mediterránea como Ceuta.

1808: proceso de independencia y liberación anticolonial contra el virrey José de Iturrigaray

En 1808, en la Nueva España, se produjo un episodio contra el virrey José de Iturrigaray en el contexto de las primeras tensiones independentistas.

Ese proceso forma parte de las crisis políticas que antecedieron a las independencias hispanoamericanas. Las disputas en América impactaron en la percepción de la legitimidad de la Corona y en la política comercial y diplomática de España, efectos que, según estudios sobre el siglo XIX, alcanzaron también a las plazas ultramarinas y mediterráneas de la Monarquía.

2017: finaliza la misión Cassini al internarse en la atmósfera de Saturno

En 2017 la sonda Cassini concluyó su misión al internarse en la atmósfera de Saturno tras trece años de operaciones científicas.

El final de Cassini supuso la recopilación de datos inéditos sobre Saturno y sus satélites y puso de manifiesto la cooperación internacional en la exploración espacial. En Ceuta, el seguimiento de estos hitos suele producirse a través de medios locales y actividades educativas que acercan la astronomía al público.

Estas efemérides del 15 de septiembre agrupan episodios políticos, religiosos y científicos cuya repercusión local puede apreciarse al relacionarlos con la administración, el comercio y la cultura de Ceuta a lo largo de los siglos.

Te puede interesar